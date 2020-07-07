Haas, sorunlara rağmen soğutma konusunda “gereksiz risk” almamış

Her iki Haas sürücüsü de yarışın ilk bölümlerinde aşırı ısınma sorunları yaşarken, fren sorunları yüzünden yarışa erken veda etmişlerdi. Kevin Magnussen sadece 24 tur tamamlayabilirken, Romain Grosjean 49 tur tamamlamıştı.

Steiner, Amerikalı takımın Avusturya’da aslında sorun yaşamayı beklemediğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Steiner, “Fren sorununun neden ortaya çıktığını bilmiyorum, bunu hâlâ araştırıyoruz.”

“Oldukça erken ısınmaya başladılar. Yarışın sonunu görebilmek için bunu yönetmemiz gerekiyordu, ancak bu kadar dramatik olacağını ve yarışın sonunu göremeyeceklerini düşünmemiştik.”

“Romain da Kevin ile aynı sorunu yaşadı ve sorun yaşadığı anda radyodan ona söyledik, çünkü sorun çok ekstrem hale gelmişti. Aşırı ısınma yüzünden tükenmişlerdi. Bu yüzden bu aşırı ısınmanın sebebini öğrenmeliyiz.”

“Yarışın sonunu görebileceğimizden oldukça emindik. Frenler burada her zaman bir sorun, ancak yarışı bitiremememize neden olacak kadar büyük bir sorun olmasını beklemiyorduk.”

“Fren soğutması, araç üzerinde dinamik bir etkiye sahip ve bundan dolayı mümkün olduğunca bunu minimumda tutarsınız ancak bu sadece bir tahmindir. İhtiyacınız olan soğutmayı kendiniz belirlersiniz.”

“Elbette kendi düşündüğünüz limiti belirlersiniz, ancak aero yüzünden sınırları da aşmamaya çalışırsınız. Çünkü soğutma, normalde bir sorun olmamalı ancak daha fazla soğutma uyguladığınızda aero performansı kaybedersiniz. Gereksiz bir risk almadık, çünkü bu kadar kötü olmasını beklemiyorduk.” ifadelerini kullandı.

VF20, sadece Barcelona’daki kış testlerinde piste çıkmıştı. Takım, COVID-19 sebebiyle verilen arada fazladan bir çekim günü için piste çıkamamıştı ve Steiner, fazladan sürüş yapmanın sorunu belirlemeye yardımcı olabileceğini itiraf etti.

Steiner, “Açıkçası, test yapabilseydik bu sorunu daha yaşanmadan fark edebilirdik. Ancak bu sorunu buna bağlamazdım. Korelasyon ile ilgili bir sorun olmalı, çünkü bunu beklemiyorduk.”

“Yüksek sıcaklıklarda olduğumuzun farkındaydık, ancak limitlerde sürmelisiniz. Ancak limitlere bu kadar yakın olduğumuzu veya limitin üstünde olduğumuzu düşünmemiştik.”

“Aynı şartlarda sürüş yapmak yardımcı olabilirdi, çünkü gerçek veriye ve gerçeklere sahip oluyorsunuz. Diğer türlü sadece bir simülasyona sahip oluyorsunuz. Bu yüzden elbette bunun neden simülasyonlarımızla uyuşmadığına bakmamız gerekiyor.”

“Tempomuzun kötü olduğunu düşünmüyorum, öndekilerle aynı tempoyu tutturabildik. Çünkü ilk turlardan itibaren ayağımızı gazdan çekmek durumunda kaldık. Çünkü frenlerde sıcaklıkların hemen yükseldiğini gördük.”

“Yani bu sadece tur zamanı performansı konusunda değil, lastikleri iyi çalıştırma konusunda da yardımcı olmadı ve fren dengesini de değiştiremiyorsunuz çünkü diğer türlü bu kötüleşiyor.”

“Dürüst olmak gerekirse Kevin, Romain’dan daha mutluydu. Yani bunun üzerine koymalı ve yarış sonunu görebileceğimizden emin olmalıyız. Çünkü etrafımızdaki araçlarla mücadele edebileceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.