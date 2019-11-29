Haas, simülatör pilotluğu için deneyimli bir isim bakıyor

Sezon sonunda Williams'tan ayrılacak olan Robert Kubica, gridin en deneyimli pilotlarından birisi ve mevcut takımların çoğunun simülatöründe sürüş yaptı.

Bu yüzden Polonyalı sürücü, 2020 sezonu için pek çok takımın dikkatini çekiyor.

Racing Point'le anlaşmaya yakın olan Kubica'ya teklif yapan takımlardan birisi de Haas'tı ancak bu anlaşma gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Simülatör üzerindeki çalışmalarını arttırmaya başlayan Haas, 2020 için Kubica ile anlaşamamaları halinde bir başka tecrübeli isimle anlaşacaklarını söyledi.

Steiner, "Robert ile ilgileniyoruz çünkü simülatörde ve yarış pistinde çok fazla deneyimi var. Bu yıl çok çalıştık ve alternatiflerimiz olduğunu söyleyebilirim."

"Robert'la olan en iyi şey, bunu daha önce bunu yapmış olması. Yani ne yapması gerektiğini biliyor.”

"Ama bu konuda alternatiflerimiz olduğunu söyleyebilirim." dedi.