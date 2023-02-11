Haas, Silverstone testini başarıyla tamamladı

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Bugün yeni Haas VF-23'ün ilk gerçek fotoğrafı yayınlanmış ve ardından yeni araç Silverstone'da piste çıkarılmıştı.

Takım bu test sayesinde yeni araca dair daha fazla fikir elde etmeyi ve çeşitli sistem testleri yapmayı amaçlıyordu.

Takımlar reklam çekimi adı altında gerçekleştirilen bu testlerde en fazla 100 kilometre mesafe tamamlayabiliyor ve test boyunca Pirelli'nin demo lastikleri kullanılabiliyorlar.

Haas da öyle yaptı ve 100 km'lik testi başarılı şekilde tamamladı.

Teste Kevin Magnussen'in yanı sıra, takımın yeni pilotu Nico Hulkenberg de katıldı.

Testin ardından takım, bir dizi fotoğraf yayınlayarak hem araca hem de yeni tulumlara dair yeni detaylar paylaşmış oldu.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team 1 / 3 Fotoğraf: Haas F1 Team Nico Hulkenberg, Haas F1 Team 2 / 3 Fotoğraf: Haas F1 Team Kevin Magnussen, Haas F1 Team 3 / 3 Fotoğraf: Haas F1 Team