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Haas, sezona Fittipaldi ile başlayıp, sonrasında Giovinazzi'yi getirebilir

Nikita Mazepin'in kontratının feshedilmesinin ardından Haas, Rus sürücünün yerine kimi geçireceğini tartışıyor ve Motorsport.com'un kaynakları, takımın Pietro Fittipaldi ve Antonio Giovinazzi arasından seçim yapacağını söylüyor.

Haas, sezona Fittipaldi ile başlayıp, sonrasında Giovinazzi'yi getirebilir
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Haas'ın Nikita Mazepin ile yollarını ayırmasının ardından gözler Amerikalı ekibe çevrildi. Şimdi herkes 10 Mart'ta başlayacak olan üç günlük sezon öncesi testinde, Mick Schumacher'e katılacak ismin kim olacağını tartışıyor. Tabii ki Bahreyn GP'de Haas VF-22'yi kimin süreceği daha da önemli.

Haas takım patronu Gunther Steiner, yollarını ayırmaları halinde Uralkali'nin gidişinin kendilerini pek etkilemeyeceğini öne sürmüştü. Yine de oluşan mali kaybın telafi edilmesi gerekiyor.

Mick Schumacher, Haas F1 Team, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1 Team, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Şu anda masanın üzerinde iki isim olduğunu söylemek mümkün. Bu isimler Pietro Fittipaldi ve Antonio Giovinazzi. Fakat birileri, Alpine Akademisi'nin bir parçası olan F2 şampiyonu Oscar Piastri'nin adını ortaya koyuyorlar.

Avustralyalı sürücünün çok yetenekli olduğu aşikar ve ayrıca beraberinde önemli miktarda para da getirebilir. Fakat Piastri'nin gelişi, Ferrari'nin Mick Schumacher için planladığı "büyüme sürecini" olumsuz etkileyecek. İki pilot doğrudan kıyaslanacağı için, bu durum birinin lehine olurken, diğerini olumsuz etkileyecek.

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Team

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu nedenle Ferrari, Mick'i korumak ve Antonio Giovinazzi'ye ikinci bir şans sunmak istiyor. Giovinazzi bu yıl normal şartlar altında Ferrari, Alfa Romeo ve Haas'ın herhangi birinin pilota ihtiyaç duyması halinde, üç takımın da yedek pilotluğunu yapacaktı. Mattia Binotto bunu zaten sezon öncesi lansmanında açıklamıştı.

Giovinazzi'nin Formula E sözleşmesinin bir problem yarattığı düşünebilir fakat menajeri Enrico Zanarini, akıllıca bir hareketle, Dragon ile yaptığı anlaşmaya, eğer F1'den teklif alırsa, İtalyan sürücünün sözleşmesinin erkenden feshedilebileceğine dair bir madde ekledi.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Nikita Mazepin ile yollarını ayırmasının ardından Haas, Giovinazzi'yi F1'e getirmek adına Ferrari ile görüşmelere başladı. İtalyan sürücünün geri dönüşü mümkün olabilir fakat geri dönüşünün hemen gerçekleşeceği kesin değil.

Motorsport.com'un bilgilerine göre Pietro Fittipaldi, küçük bir bütçe desteğiyle beraber sezon öncesi testlerine ve sezonun ilk iki yarışına katılabilir.

Mick Schumacher, Haas VF-22, nella pit-lane

Mick Schumacher, Haas VF-22, nella pit-lane

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu sebeple Brezilyalı sürücü, Bahreyn testlerinde direksiyona geçecek, Bahreyn GP ve Suudi Arabistan'da da yine aracın direksiyonunda olacak. Sonrasında ise koltuğunu, sezonun kalan kısmında yarışacak olan Giovinazzi'ye bırakacak.

Fakat böyle bir senaryoda, Giovinazzi, Haas VF-22 ile tek bir kilometre dahi sürüş yapmadan 22 Nisan'daki Avustralya GP'ye katılması gerekecek. Bundan ötürü Bahreyn testinin üç sürücü arasında bölünmesi gerekebilir.

İşin hazırlık süreci göz önüne alındığında, nihai kararın ilerleyen saatlerde verilmesi gerekiyor.

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