Haas, sezon sonunda Magnussen ile yollarını ayırmak mı istiyor?

Haas pilotları son altı yarışta sadece bir kez puan almayı başardılar. Takım şu anda şampiyonada sekizinci sırada yer alıyor ve gelecek için pek de iyi bir izlenim bırakmıyor.

Mevcut araç tek turda iyi olsa da, aracın ciddi bir lastik problemi var ve bu da pazar günlerini ciddi oranda etkiliyor.

Bu süreçte Nico Hulkenberg, birkaç yıllık araya rağmen Magnussen'e önemli bir üstünlük kurdu ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Her iki pilotun da kontratı yıl sonunda bitecek ve Gunther Steiner, ikisiyle de yola devam etmek istediklerini söyledi.

Steiner, "Her ikisiyle de hem profesyonel hem de kişisel olarak harika bir ilişkimiz var. Onlarla çalışmak harika. Sonuçlarımız beni onlardan daha fazla hayal kırıklığına uğratıyor. Beni neşelendiren ve benimle ilgilenen onlar." demişti.

Bu yanıttan birçok kişi Haas'ın Hulkenberg ve Magnussen'i elinde tutmayı amaçladığı sonucuna vardı.

Fakat hafta sonunun ardından Magnussen'in geleceği tartışma konusu oldu.

Formula1news, Haas'ın Magnussen'in kontratını uzatmayacağını iddia etti. Bunun ilk sebebi Magnussen'in düzenli olarak Hulkenberg'e geçiliyor olması gibi görünüyor.

Bir başka neden de Guanyu Zhou ve Haas arasındaki olası ortaklık gibi görünüyor. Çinli sürücü ile Audi'nin birlikte çalışması beklenmiyor. Bundan ötürü de Zhou'nun sponsorlarıyla beraber Haas'a geçeceği konuşuluyor.

Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Кевин Магнуссен, Haas VF-23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images