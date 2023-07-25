Haas, sezon sonunda Magnussen ile yollarını ayırmak mı istiyor?
Haas'ın 2023 sezonunun ardından Kevin Magnussen ile yollarını ayırmayı düşündüğü iddia edildi. Söylentilere göre koltuk için olası aday Zhou Guanyu.
Haas pilotları son altı yarışta sadece bir kez puan almayı başardılar. Takım şu anda şampiyonada sekizinci sırada yer alıyor ve gelecek için pek de iyi bir izlenim bırakmıyor.
Mevcut araç tek turda iyi olsa da, aracın ciddi bir lastik problemi var ve bu da pazar günlerini ciddi oranda etkiliyor.
Bu süreçte Nico Hulkenberg, birkaç yıllık araya rağmen Magnussen'e önemli bir üstünlük kurdu ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Her iki pilotun da kontratı yıl sonunda bitecek ve Gunther Steiner, ikisiyle de yola devam etmek istediklerini söyledi.
Steiner, "Her ikisiyle de hem profesyonel hem de kişisel olarak harika bir ilişkimiz var. Onlarla çalışmak harika. Sonuçlarımız beni onlardan daha fazla hayal kırıklığına uğratıyor. Beni neşelendiren ve benimle ilgilenen onlar." demişti.
Bu yanıttan birçok kişi Haas'ın Hulkenberg ve Magnussen'i elinde tutmayı amaçladığı sonucuna vardı.
Fakat hafta sonunun ardından Magnussen'in geleceği tartışma konusu oldu.
Formula1news, Haas'ın Magnussen'in kontratını uzatmayacağını iddia etti. Bunun ilk sebebi Magnussen'in düzenli olarak Hulkenberg'e geçiliyor olması gibi görünüyor.
Bir başka neden de Guanyu Zhou ve Haas arasındaki olası ortaklık gibi görünüyor. Çinli sürücü ile Audi'nin birlikte çalışması beklenmiyor. Bundan ötürü de Zhou'nun sponsorlarıyla beraber Haas'a geçeceği konuşuluyor.
Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Кевин Магнуссен, Haas VF-23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Son Haberler
Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak
Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak
Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"
Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık" Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"
Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?
Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor? Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?
FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"
FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir" FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar