Haas, Schumacher'le ilgili söylentilerin "yakında" bitmesini bekliyor

Haas bu yıl, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin gibi iki çaylakla yarışma kararı almıştı. Geçen yıl Formula 2'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Mick, bu yıl hem sıralama turlarında hem de yarışta Mazepin'e ciddi üstünlük kurdu.

İlk dokuz yarışta Mazepin'in Mic'i geçtiği tek sıralama turları, Alman pilotun kaza yaptığı Monako yarışıydı.

Mick'in bu performansı, Ferrari'nin kendisini Alfa Romeo'ya geçirebileceği yönündeki söylentileri de beraberinde getirdi.

Bu konudaki görüşünü dile getiren Haas patronu Gunther Steiner, Mick'in takımda kalacağını ima etti.

Steiner, şöyle dedi: "Aptal sezon daha yeni başladı. Hâlâ bakmamız gereken birkaç şey var ama 2022 için sürücülerimizi açıklamaktan çok da uzak değiliz."

Öte yandan Mick'in amcası Ralf Schumacher, yeğenine tavsiye vermekte zorlandı ancak Alfa Romeo'nun yıllardır yerinden saydığına fakat Haas'ın tamamen 2022 odaklı olduğuna dikkat çeki.

Ralf, "2022'de kurallar değişecek. Şimdi herkes yeni araçlara odaklanmış durumda ve kimin hangi seviyede olacağını bilmiyoruz. Bugün Alfa Romeo biraz daha hızlı ama buradaki soru, bu takımlardan hangisinin gelişeceği ve hangilerinin gelişemeyeceği."

"Gelecek yıl Haas'ta çok şey değişecek ve Alfa Romeo ise yıllardır aşağı yukarı aynı seviyede kalıyor. Şu anda Mick'e ne tavsiye edeceğimi bilmiyorum." dedi.

Haas, uzun süredir tamamen 2022 aracına odaklanmış durumda ve gelecek yıl orta grubun önüne doğru önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Amerikalı ekip son dönemde Ferrari ile olan ilişkisini daha da geliştirdi ve Maranello'da küçük bir Haas ofisi kuruldu