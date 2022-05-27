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Haas, Schumacher'in vites kutusu ve MGU-K ünitesini değiştirdi
Haas, ilk antrenman seansının ardından Mick Schumacher'in aracında bir dizi değişiklik yaptı.
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Haas pilotu Mick Schumacher, ilk antrenman seansının orta kısmında son sektörde yavaşlamaya başladı ve aracı pite döndürmeye çalıştı.
Ancak son bölümde araç iyi güç kaybetti ve Schumacher yola devam edemedi. Sonuç olarak da pit girişinde yolda kaldı.
Araç itilerek pit yoluna götürüldü ve yapılan incelemenin ardından MGU-K sorunu olduğu ortaya çıktı.
Bu ünitede çıkan sorun, vites kutusunda başka bir soruna yol açtı ve sonuç olarak ikisinin de değişmesi gerekiyordu. Bu sebeple takım iki üniteyi de değiştirme kararı aldı.
Değişim zamanında tamamlandığı için Schumacher, ikinci seansta piste çıkabildi.
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