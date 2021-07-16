Haas, Schumacher'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Haas, 2021 sezonuna iki çaylakla yani Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'le başlama kararı almıştı.

Schumacher şimdiye kadar etkileyici bir iş yaptı ve takım arkadaşı Mazepin'e ciddi şekilde üstünlük kurdu.

Alman pilotun adı 2022 sezonu için ciddi şekilde Alfa Romeo ile anılıyor ve Ferrari'nin kendisini İtalyan ekibe taşıyabileceği yönünde iddialar var.

Fakat Haas patronu Gunther Steiner, Schumacher'in takımdan ayrılması için bir sebep göremediğini dile getirdi.

Steiner, RTL ile olan röportajında şöyle dedi: "Unutmayın, bu Formula 1."

“Fakat şu anda gelecek yıl aynı sürücü kadrosuna sahip olacağız gibi görünüyor. Elbette açıklığa kavuşturmamız gereken birkaç ayrıntı var ama her şey çok açık."

"Mick'in biraz daha istikrar yakalayabilmek için aynı takımda devam etmesi çok önemli."

“Şimdi ekibimizi ve süreçlerimizi biliyor. Bence o da ekibimizin bir parçası olmayı seviyor."

“Bizimle olmaması için hiçbir neden yok ve bence onun için de aynı şey geçerli."

Steiner ayrıca Haas'ın gelecek yıl Alfa Romeo ile tekerlekten tekerleğe savaşabileceğini de düşünüyor.

“Gelecek yıl, şu an sahip olduğumuza kıyasla çok daha iyi bir aracımız olacak. Ne kadar iyi olduğunu henüz bilmiyorum. Fakat her şeyin yoluna gireceğinden eminim."

Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Erik Junius