Haas, Schumacher'ın şasisini kullanmaya devam edecek

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Haas pilotu, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan GP'si sıralama turları esnasında yüksek hızda büyük bir kaza yapmış ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Neyse ki Schumacher kazayı yaralanmadan atlattı, fakat aracı büyük hasar görmüş ve pistten çekilmesi sırasında ikiye bölünmüştü, dolayısıyla takım aracı tamir etmenin yüksek bir getirisi olmadığını düşünerek Schumacher'i yarıştan çekti.

Haas takım patronu Gunther Steiner, aracın tamamının hasar gördüğünü, ancak Schumacher'in şasisinin Melbourne'da kullanılmaya devam edeceğini doğruladı.

Steiner, "Şaside hasar var, neyse ki çok büyük bir hasar değil. Aracın kalan kısmı parçalandı fakat şaside sorun yok."

"Bu şasiyi kullanmaya devam edeceğiz. Şasinin ve yan parçaların değişmesi gerekiyor, işlerini yaptılar ve kaza esnasında parçalandılar." dedi.

Marshals remove the damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-22, after his crash in Q2 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mick Schumacher, Suudi Arabistan'da yarışmaya hazır olduğunu ancak yedek parça eksikliğinin bunu yapmasını engellediğini, bu kadar ağır bir kazadan sonra kendine güvenini kaybedeceğine yönelik endişeleri ise ortadan kaldırdığını söyledi.

Schumacher, önümüzdeki hafta sonu bir F1 pilotu olarak ilk kez Melbourne'da mücadele edecek ve Formula 1'in Avustralya'ya yaptığı son seyahatinden bu yana önemli ölçüde değiştirilmiş bir pistte nasıl rekabet edebileceğini görmek için sabırsızlanıyor.

Schumacher, "Rekabetçi bir aracımız olduğunu düşünüyorum, bu harika. Özellikle yıl boyunca yol arabaları tarafından kullanıldıktan sonra Melbourne'ın asfaltının da biraz yenilenmesi lazım."

"Babam halen F2004 ile tur rekorunun sahibi. O aracı kullanma şansım oldu, harikaydı."

"Aslında araçlar zaman içinde biraz geriye döndü, yüksek ön kanatlar tıpkı eski araçlardakiler gibi, dolayısıyla F2004'e benzeyen bir araçla yarışacağımı söyleyebilirim. Elbette VF-22 çok daha farklı, yine de harika bir araç." dedi.