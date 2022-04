Haas, Schumacher'ın şasisini kullanmaya devam edecek

Haas pilotu, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan GP'si sıralama turları esnasında yüksek hızda büyük bir kaza yapmış ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Neyse ki Schumacher kazayı yaralanmadan atlattı, fakat aracı büyük hasar görmüş ve pistten çekilmesi sırasında ikiye bölünmüştü, dolayısıyla takım aracı tamir etmenin yüksek bir getirisi olmadığını düşünerek Schumacher'i yarıştan çekti.

Haas takım patronu Gunther Steiner, aracın tamamının hasar gördüğünü, ancak Schumacher'in şasisinin Melbourne'da kullanılmaya devam edeceğini doğruladı.

Steiner, "Şaside hasar var, neyse ki çok büyük bir hasar değil. Aracın kalan kısmı parçalandı fakat şaside sorun yok."

"Bu şasiyi kullanmaya devam edeceğiz. Şasinin ve yan parçaların değişmesi gerekiyor, işlerini yaptılar ve kaza esnasında parçalandılar." dedi.

Marshals remove the damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-22, after his crash in Q2

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images