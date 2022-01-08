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Haas, Schumacher'in performansından "çok memnun"

Ekleyen:
, Şef Editör

Haas takım patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'in geçen yıl ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Haas, Schumacher'in performansından "çok memnun"

Alman pilot, 2019 yılında Formula 2'de elde ettiği şampiyonluğun ardından Haas ile Formula 1'e adım atmış ve ilk yılında puan almayı başaramamıştı.

Mick'in puan alamamasının temel sebebi, Haas'ın gridin en yavaş aracına sahip olmasıydı ve bu da Alman pilotun sürekli son sıralar için savaştığı anlamına geliyordu.

Yine de Mick'in Türkiye'deki sıralama turları gibi güçlü performans sergilediği yarışlar vardı.

Alman pilotun performansı, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'dan övgü almıştı ve şimdi kendisini Haas patronu Gunther Steiner da övdü.

Steiner, Mick'in performansından memnun olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi:  "Çok memnunum."

"Mick, örneğin Abu Dhabi'deki yarışta mükemmel bir performans sergiledi.

"Bu, sezonun en iyi sonucuydu ve tüm takımın motivasyonunu pozitif yönde etkiledi."

"Aracımızın ne kadar problemli olduğunu biliyorum. Mick buna rağmen düzlüklerde Williams'ı ardında tutmayı başardı."

"Bu, kolay bir şey değil çünkü onların aracında Mercedes motoru var."

Haas, 2021 yılına kadar Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ikilisiyle mücadele ediyordu. Merak edilenlerden birisi de Steiner ve bu iki pilot arasındaki ilişkiydi.

Onlarla konuşmaya devam edip etmediği sorulduğunda Steiner, "Birkaç aydır iletişim kurmamış olmama rağmen evet, konuşmaya devam ediyoruz."

"Fakat takımımız için Romain beş yıl, Kevin dört yıl yarıştı ve bu süre içinde arkadaş olduk. Arkadaşlar her gün konuşmak zorunda değiller."

"Her ikisiyle de iyi bir ilişkim var, çok güzel anılarımız var ve Romain genel olarak Haas F1'in kurucularından biri olarak kabul edilebilir." dedi.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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