Haas: "Schumacher'in gelişmesine Magnussen yardımcı oldu"
Ayao Komatsu, Mick Schumacher'in gelişimine Kevin Magnussen'in F1'e dönmesinin katkı sağladığına inanıyor.
Haas Pist Kenarı Mühendisliği Direktörü Ayao Komatsu, Magnussen'in Schumacher üzerindeki etkisini övdü.
Magnussen, sezon başında Rus pilot Nikita Mazepin'in yerine Haas takımına geri alınmıştı.
Sezon başında oldukça iyi performans gösteren Magnussen, ilk dört yarışında toplam 14 puan almıştı.
Schumacher ise F1'deki ikinci sezonunda, sonunda puan elde etmeye başladı ve Avusturya GP'sinde en iyi sonucu olan altıncı sırayı elde etti.
Japonya GP hafta sonu sırasında Komatsu'ya, Magnussen'in Schumacher üzerinde ne kadar olumlu bir etkisi olduğu soruldu.
Komatsu, "Oldukça fazla. Kevin test için araca geri döndüğünde, iki yıl öncesine göre çok farklı bir insandı."
"Meydan okumayı çok seviyor ve takımla bilgi paylaşmaya oldukça açık. Dolayısıyla Mick, Kevin'dan çok faydalandı." dedi.
Mick Schumacher, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Schumacher'in formundaki yükselişe rağmen, spordaki geleceği konusunda soru işaretleri mevcut.
Magnussen'in 2023'te Haas için yarışacağı doğrulandı, ancak ikinci Haas koltuğu hâlâ boş durumda.
Komatsu, Haas'ın 2022'de Schumacher'deki gelişmeleri gördüğünü, ancak takımın 2023 için ne gibi bir karar alacağının henüz belli olmadığını belirtti.
Komatsu, "Henüz bir karar verilmiş değil."
"Mick her zaman puan almaya yakındı, ama bir türlü bunu başaramıyordu."
"Daha sonra Silverstone'da puan aldığında, bu onun için çok büyük bir adım oldu. Bu yıl kendini gerçekten çok geliştirdi." dedi.
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