Haas: "Schumacher'i Magnussen'in ardında tutmak, yapılacak en doğru şeydi"

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Haas pilotları Magnussen ve Schumacher, cumartesi günü gerçekleştirilen 24 turluk sprint yarışının çoğunluğunu yedinci ve sekizinci sıralarda görürdüler. Arkalarında ise çok daha fazla tempoya sahip olan Lewis Hamilton vardı.

Schumacher gözle görülür şekilde daha hızlı olmasının ardından Haas'ın kendisini Magnussen'in önüne geçirmesini istedi.

Ancak bu talep kabul görmedi ve Schumacher, Hamilton'a geçilip, dokuzuncu sıraya geriledi. Magnussen ise yarışı yedinci sırada tamamlayarak iki puanla ayrıldı.

Sprint yarışının ardından konuşan takım patronu Steiner, Magnussen'i önde tutmanın neden kendileri için daha iyi olduğunu anlattı.

Steiner, ”Tam olarak nerede olduğumuzu biliyoruz ve eğer puan almak istiyorsak, yaptığımız şeyi yapmak zorundaydık. Bu, yapılması gereken en doğru şeydi."

"Pozisyon takası yapmak işe yaramazdı çünkü Mick, çok daha hızlı değildi. Belki daha hızlı olabilir çünkü DRS açık gidiyordu. Ayrıca bunu yarıştan önce de konuşmuştuk. Bunu onlara açıkladım, eğer birinin arkasında gidiyorsanız, arkada olan daha hızlı olduğunu düşünüyor çünkü DRS etkisi sayesinde 0.9 saniye daha hızlı gidiyor."

“Fakat bu, sizi daha hızlı yapmaz çünkü öne geçer geçmez bu kez diğer isim 0.9 saniye daha hızlı oluyor!"

“Her şeyi takip ettik ve bence tamamen doğru olanı yaptık çünkü aksi takdirde her iki araçla da puan barajının dışında olacaktık ya da maksimum bir puan alacaktık." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Schumacher ayrıca Haas'tan Magnussen'in yavaşlamasını istedi böylece DRS'yi tekrar alıp, Hamilton'a karşı yerini savunabilecekti.

Steiner, "Bunu çok erken bir noktada yapamazdık çünkü o zaman Lewis'in Mick'i geçmesi durumunda, kendisini Kevin'in DRS bölgesinde bulacaktı ve böylece onu geçme riskini de almış olacaktık."

"Son üç turda, Lewis Mick'i geçse bile Kevin'i yakalayamayacağını fark ettiğimizde, Kevin'e Mick'in DRS alması için yavaşlamasını istedik fakat artık yapacak bir şey kalmamıştı."

“Bazen savunma yaparken çok dikkatli olmanız ve 'Yarışı nasıl tamamlamak istiyoruz: kesin olan iki puanla mı yoksa üçüncü puan almak için zorlayıp, her şeyi riske ederek mi? diye düşünüyorsunuz'” dedi.

Magnussen'in aldığı iki puan sayesinde Haas, şampiyonada Aston Martin ile arasındaki puan farkını artırmış oldu.