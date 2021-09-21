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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Haas, Schumacher ve Mazepin'i Rusya GP öncesi açıklamak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas patronu Gunther Steiner, bu hafta sonu yapılacak Rusya GP öncesi Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in yeni kontratını açıklamayı hedefliyor.

Haas, Schumacher ve Mazepin'i Rusya GP öncesi açıklamak istiyor

Haas, 2022 için pilot kadrosunu açıklamayan takımlardan biri fakat mevcut pilotlarını tutacakları düşünülüyor.

Geçen yılın ardından pilot kadrosunu tamamen yenileyen Haas, geçmişteki yaklaşımının aksine iki çaylak sürücüyle yarışma kararı almıştı. Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ikilisi, geride kalan süreçte pek çok hata yaptılar. Ancak bu yıl takım adına bir geçiş yılı olduğu için, bu hatalar takımın sonuçları üzerinde pek fazla fark yaratmadı.

Gelecek yıl öncesinde her iki pilot da deneyim kazandı ve Mazepin'in takımda kalacağı neredeyse kesin görünürken, Mick'in adı son dönemde Alfa Romeo ile anılıyordu.

Özellikle Mick'in Mazepin'le yarışmaktan rahatsız olduğu söyleniyor. Fakat takım patronu Gunther Steiner, yakında yeni kontratın imzalanacağını belirtti.

Steiner, RTL'ye verdiği demeçte şöyle dedi:  "Mick'i yakında açıklamalıyız."

“Birkaç gün daha bekleyelim ve umarım o zamana kadar her şey tamamlanır. Bu olduğunda herkes mutlu olacak ve artık bu soruyu (Schumacher'in takımda kalıp kalmayacağını) duymama gerek kalmayacak."

Steiner, Mazepin'in gelecek yıl takım için yarışmaya devam edeceğini doğruladı ve iki pilotla ilgili açıklamanın bu hafta gelmesini umuyor.

Steiner, "Her iki sürücüyü de o zamana (Rusya GP'ye) kadar açıklamak istiyoruz. Sochi bu açıdan doğru zaman olur. Bu sayede tamamen gelecek yıla konsantre olabiliriz.” dedi.

Son olarak Steiner, yeni anlaşmalar sayesinde Mazepin veya Schumacher'den herhangi birinin takım içerisinde 1 numara olacağı iddiasını da yalanladı.

"Sürücülerden birine yönelik kontrata dayalı herhangi bir tercih kesinlikle olmayacak. Bizde daha önce böyle bir şey hiç olmadı ve gelecekte de böyle olmayacak."

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