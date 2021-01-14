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Formula 1 / Son dakika

Haas, Schumacher ismini F1'e geri getirmekten dolayı "baskı ve gururlu" hissediyor

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Haas, Schumacher ismini F1'e geri getirmekten dolayı "baskı ve gururlu" hissediyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Günther Steiner, Formula 2 şampiyonu Mick Schumacher'i takıma katarak Formula 1'e Schumacher ismini geri getirmelerinin Haas için "bir onur" olduğunu, ancak aynı zamanda "oldukça fazla baskı" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sene F2 şampiyonluğunu kazanmayı başaran Schumacher, bir diğer çaylak Nikita Mazepin ile Haas takımına katıldı. 

Schumacher aynı zamanda yedi kez F1 dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu ve babasının motor sporlarından emekli olmasının dokuz sene ardından F1'e katılıyor.

Haas F1 patronu Steiner, Mick'i takıma katmalarının ve Schumacher ismini yeniden gride getirmelerinin takım için bir onur olduğunu, ancak takımın üzerinde olacak olan spot ışıklarının da farkında olduğunu söyledi. 

Motorsport.com'a konuşan Steiner'in açıklamaları şu şekilde: "Michael'ın başarıları nedeniyle Schumacher ismi, Formula 1'de efsaneleşmiş bir durumda."

"Onun oğlunu takıma katmak inanılmaz ve bizim için de bir onur. Eğer Michael'ın sürdüğü zamanlara geri dönersek, onun kendine özel bir aurası vardı ve şu anda oğlu bizim takımımızda."

"Bence genç bir takım olarak bir şeyleri doğru ve bir şeyleri yanlış yapıyoruz, ancak her zaman kendimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Mick'i takımımıza katmak bizim için bir onur, ancak bununla beraber üzerimizde bir baskı da var. Bunun tamamen farkındayım ve bir illüzyon etkisi altında değilim."

"Onu daha iyi yerlere taşımak üzerine olan görevimizi en iyi şekilde ortaya koymaya çalışacağız."

 

Schumacher, Ferrari Sürücü Akademisi'nin (FDA) bir üyesi ve Alman sürücünün Haas ile anlaşması, 2021'den itibaren iki takım arasındaki bağları güçlendirmeye yaradı.

21 yaşındaki pilot Bahreyn'deki sezon finali yarışında FDA takım arkadaşı Callum Ilott ve Red Bull çaylağı Yuki Tsunoda'yı yenerek F2 şampiyonluğunu aldı.

Steiner, F2 şampiyonluğunu almasının Schumacher'e, zor zamanlarda özgüvenini artırma konusunda, F1'deki çaylak sezonunda oldukça yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Haas takım patronunun açıklamaları şu şekilde: "Bu çok büyük bir etken ve 2020 F2 sezonu gibi rekabetçi bir yerde şampiyon olmak herkesin özgüven seviyesi için iyi bir şey."

"Tüm şampiyonalarda olduğu gibi, daha rekabetçi olunan seneler de olur daha az rekabetçi olunan seneler de. Bence 2020 oldukça rekabetçi bir sezondu. Şampiyonluk mücadelesi son yarışa kadar sürdü."

"Onun bir şampiyon olarak buraya gelmesi ona, F1'de zorlandığı alanlarda gerekli özgüveni sağlayacaktır, çünkü buradaki her şey yepyeni."

"Her zaman geriye gidip F2 şampiyonu olduğunu söyleyebilir. Bunların hepsi F1'e gelinirken ona yardımcı olacak şeyler."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Mick Schumacher
Takımlar Haas F1 Team
Editör Luke Smith

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