Haas, Schumacher ile kontrat yenileme görüşmelerine başladı
Sky Almanya'ya göre Haas, 2023 için Mick Schumacher ile kontrat yenilemek için görüşmelere Singapur Grand Prix'si hafta sonunda resmen başladı.
Mick Schumacher'in Haas ile kontratı 2022 sonunda bitiyor ve gelecek yıl ne yapacağı belirsizliğini koruyor. Seçenekleri oldukça kısıtlı olan Alman pilotun, sezon sonunda koltuksuz kalma ihtimali dahi var.
Singapur hafta sonu başlamadan önce Mick Schumacher, geleceğiyle ilgili haberlerin ne zaman çıkacağı sorulduğunda "Japonya'da" yanıtını vermişti.
Sky Deutschland'a göre Schumacher ile Haas F1 takımı arasındaki görüşmeler gerçek manada başladı ve taraflar sözleşme uzatmayı görüşüyorlar.
Haas, son aylarda farklı seçeneklere bakıyordu ve süper lisansa sahip olan isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyordu.
Bu kapsamda son haftalarda Antonio Giovinazzi ve özellikle Nico Hulkenberg isimleri ortaya çıktı.
Teorik olarak olası adaylar arasında Daniel Ricciardo'nun da adı geçiyordu fakat Avustralyalı sürücünün Formula 1'in en çok kazanan ilk beş sürücüsü arasında yer aldığı düşünüldüğünde takım için pek de gerçekçi bir seçenek değil.
Eğer haberlere doğruysa, Schumacher ile görüşmeler başladığı için tarafların anlaşmaya varması ve Mick'in gelecek sezon da yerini koruması çok muhtemel. Bu konuya ilişkin haberlerin yakında çıkması bekleniyor.
Eğer bu gerçekleşmezse, Mick'in seçenekleri epey azalacak çünkü Haas dışında sadece Alpine ve Williams'ta boş koltuk var.
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