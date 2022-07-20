Haas: "Schumacher, dışarıdan gelen huzursuzluklara karşı kendisini izole etti"

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Schumacher'in sezon başındaki sıkıntıları ve kazaları, bazı isimlerin Alman pilotun F1'deki geleceğini ve Haas'ın onun yerine birini getirip getirmemesi gerektiğini sorgulamasına neden oldu.

Ancak genç pilot, Kanada Grand Prix'sinde mekanik bir sorun yaşayana kadar etkileyici bir performans sergiledi ve Britanya GP'de ilk puanlarını aldı.

Schumacher daha sonra Avusturya'da altıncı oldu ve kariyerinin en iyi finişini görerek Günün Pilotu seçildi.

Steiner, Schumacher'in gelişiminin, takımın ona neden inandığının kanıtı olduğunu ve takımın sakin kalmasının bu yüzden önemli olduğunu söyledi.

Steiner, Autosport'a, "Hedefimiz bu sakinliği getirmekti."

"Sakinlik, tam da dışarıdakilerin huzursuzluk getirmeye çalıştığı yerde geldi."

"Bunun bir tatminlik getirdiğini söyleyemem ama Mick'in başarılı ve hızlı olma hedefine doğru çalıştık. Bunu başardık. Bundan memnunum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, battles with Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Steiner, Schumacher'in, geçtiğimiz yılın ardından ardından hızlı Kevin Magnussen'e karşı çıkmak için 2022'nin ilk aşamalarında kendini sıfırlaması gerektiğini belirtti.

Steiner, "Başlangıç Mick için de zorluydu çünkü geçtiğimiz yıl çok üstündü."

"Daha sonra bir anda oldukça aşağıda kaldı. Bunun bir sürücünün nasıl sürdüğünü ve üzerindeki baskıyı etkilediğini düşünüyorum. Bunu öğrenmesi gerekti."

"Her zaman, 'Yükseldikçe hava incelir ve bir o kadar kalın bir deriye sahip olman gerekir.' derim. Silverstone'da Verstappen ile verdiği mücadeleye bakalım. Kaybetti ama bu iyi oldu çünkü bu süreçte öğrendi."

"Öğrenmenin en iyi yolu, gerçekten iyi olanlardan geliyor. Böyle rakiplere karşı yarıştığınızda, çabuk öğrenirsiniz."

"Geçtiğimiz yıl Formula 1'in nasıl olduğunu pek öğrenebildiğini düşünmüyorum. Çoğu sürücü Formula 2'den geliyor ve Formula 1'in nasıl çalıştığını zaten bildiklerini düşünüyor. Fakat bu zaman alıyor. Bunu zorlayamazsınız. Tıpkı okul gibi: dört yılın müfredatını iki günde öğrenemezsiniz."

"Artık Mick daha iyi bir araçta sürmeyi öğrenmeli ve önde mücadele ederek puan almaya devam etmeli. Mantıken, ne kadar önde mücadele ederseniz o kadar zor olur. Bu normal. Bu yüzden şimdi bu seviyeye ulaşmış olmamız iyi. Artık puan mücadelesi vermek normal olana kadar birer birer seviye atlamalıyız." dedi.

Schumacher, Ferrari'nin genç sürücü akademisinin bir parçası ve F1'deki geleceği büyük oranda Maranello takımının planlarına göre belirlenecek.

Fakat Steiner, Schumacher'i takıma tutma kararının sadece Ferrari'ye bağlı olmadığını öne sürdü.

Takım patronu, "Ferrari'nin bizimle olan herhangi bir kontratı hakkında konuşmayacağım."

"Ayrıca Ferrari ve Mick arasında olan kontratlar hakkında da konuşmayacağım çünkü detaylarını bilmiyorum."

"Büyük resmi biliyorum ama detaylarını bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Bu nedenle şu anda kontratlar hakkında konuşmak istemiyorum. Siz buna saygı duymalısınız." dedi.

Ferrari'nin, Schumacher'in geleceği üzerinde tam kontrole sahip olduğuna dair öngörülerin yanlış olduğu öne sürülen Steiner, "Belki de tam olarak net değil."

"Ferrari'nin bize ne yapmamızı söylediği sonucuna varamazsınız. Bunun üzerinde bir söz hakkımız var. " dedi.