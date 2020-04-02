Haas, sanal yarışa Deletraz ve Fittipaldi ile katılacak

Formula 1'in sanal serisi bu hafta sonu yapılacak olan Avustralya yarışıyla devam edecek ve yarışa bazı önemli isimler de katılıyor.

Johnny Herbert, Nicholas Latifi ve Lando Norris isimlerine bu hafta sonu Charles Leclerc, George Russell ve Alexander Albon da katılacak.

Haas pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, bu hafta sonu yapılacak etkinlikte de yer almayacaklar.

İkili yerine takımın yeni test/yedek pilotları Deletraz ile Fittipaldi katılacak.

Yarış pazar günü gerçekleştirilecek ve Formula 1'in YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.