Haas, Rus yaptırımlarını ihlal ettiği yönündeki 'yanlış' iddiaları reddetti

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Amerikan yayın kuruluşu PBS'de yer alan bir haberde Haas Automation şirketinin Rusya'ya doğrudan makine ve parça sağladığı, bunun da ABD ihracat kontrol ve yaptırım düzenlemelerini ihlal ettiği iddia edilmişti.

Ancak Haas, iddialar karşısında yaptığı yeni bir duyuruda, Amerika hükümetinin yasalarına her zaman tam uyum içinde olduğunu ve 3 Mart 2022'den bu yana Rusya'ya hiçbir makine ihraç etmediğini açıkça belirtti.

PBS'nin haberinde Rusya'da kullanılan 18 Haas makinesine atıfta bulunulmuştu ancak Amerikan şirketi bunların yaptırımlar yürürlüğe girmeden önce ülkeye sevk edildiğini açıkladı.

Haas ayrıca, resmi olarak böyle bir zorunluluğu olmamasına rağmen Rus distribütörüyle olan ilişkisini sonlandırdığını belirtti.

Açıklamada şöyle denildi: "Haas Automation, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra, yani 3 Mart 2022 tarihinde Rusya ve Belarus'taki mevcut tek bağımsız distribütörü Abamet Management ile olan ilişkisini tümüyle sonlandırmıştır."

"O tarihten bu yana Haas, Abamet'e veya Rusya'daki herhangi birine herhangi bir makine, parça veya yazılım satmamış veya göndermemiştir. Bu önemli gerçek, haber yayınlanmadan önce PBS muhabirine açıkça belirtilmiştir."

"Ayrıca Haas, Mart ayında Abamet ile ilişkisini sonlandırdığı sırada, halihazırda bulunan 50 makinelik siparişini kendi isteğiyle iptal etmiştir. Oysa bu siparişlerin teslimine o zamanki ABD ihracat kontrol ve yaptırım düzenlemeleri uyarınca izin veriliyordu."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Haas, ekipman sevkiyatlarının geçen yılın Ekim ayına kadar devam ettiği yönündeki haberlerin ise 'yalan' olduğunu duyurdu.

Haas daha önce sattığı ekipmanların, teslim edildikten sonra el değiştirmiş olabileceğini ancak böyle bir hareketin kendi onayları doğrultusunda olmayacağını öne sürdü.

"Haas bu ürünler üzerinde fiziksel kontrole sahip değildi fakat tüm ürünler Abamet'in Haas'a, yürürlükteki ABD ihracat kontrol ve yaptırım yasalarını ihlal ederek herhangi bir ürün ihracı yapılmayacağına dair sertifikaya sahipti. Dolayısıyla Haas kesinlikle böyle bir durumdan haberdar değil."

"Basitçe ifade etmek gerekirse, 3 Mart 2022'den sonra Haas tarafından üretilen makinelerin veya bileşenlerin herhangi bir sevkiyatı gerçekleşmişse, bu sevkiyatlar Haas'ın haberi olmadan Abamet veya Haas'ın dünya çapındaki sayısız diğer müşterilerinden biri tarafından yapılmıştır."

"Bu tür sevkiyatlar da Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Haas'ın Rusya'ya ilişkin açık politikasına doğrudan aykırı olarak yapılmış olacaktır."

"Bu nedenle PBS haberinin Haas'ı, Rus ordusunu destekliyormuş gibi göstermesi acı bir ironidir, ki bu gerçekten çok uzak bir şeydir."

"Amerikalıların Ukrayna'yı desteklemek için en etkili davranışını sergilemeye çalıştığı bir dönemde, PBS'in temel gerçekleri göz ardı eden ve açıkça yanlış gerçekler ortaya koyan bu kötü kaynaklı hit haberini sunması son derece sorumsuzcadır."