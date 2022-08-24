Haas, Ricciardo ile mi ilgileniyor?

Haberi dinle

Haas F1, Mick Schumacher ile sözleşme yenilemek için acele etmiyor ve sezon sonunda Alman pilot ile devam edip etmeyecekleri belirsizliğini koruyor. Amerikalı takımın patronu Gunther Steiner, birlikteliklerinin devamı için bir şart öne sürdü: Daha fazla puan kazanmak. Ancak genç pilota ne kadar süre verdiğini belirtmedi.

Şimdi ESPN çarpıcı bir iddia ortaya attı ve Steiner'ın Macaristan GP döneminde, Daniel Ricciardo ile temasa geçtiğini iddia etti.

Habere göre Steiner, olası bir anlaşma zemini olup olmadığını anlamaya çalıştı.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo'nun mevcut kontratının 2023'e kadar devam etmesine rağmen McLaren'dan gönderilmesi bekleniyor ve bu kapsamda erken fesih için görüşmeler sürüyor.

McLaren, Oscar Piastri ile anlaşmış durumda ve ne pahasına olursa olsun Ricciardo'yu göndermek istiyor. Crash.net'teki bir başka habere göre Ricciardo'nun sözleşmesini öngörülen ücretle feshetmek ve gelecek yıl Piastri ile yarışmak, yeni sezonda Ricciardo'ya kontratının tamamındaki ücreti ödemekten daha ucuza gelecek.

Başka bir deyişle, Piastri'nin ücreti ve Ricciardo'nun alacağı fesih parası, Avustralyalı pilotun bir yıllık ücretine denk gelmiyor. Hal böyle olunca McLaren, fesih için görüşmeleri sürdürüyor.

Takımdan ayrılması halinde Ricciardo'ya ilgi duyacak tek taraf Haas olmayacak çünkü Alpine de Fernando Alonso'nun ayrılığı sonrası yeni bir pilot arayışında.

Ricciardo'nun Haas'a geçişinin önündeki en büyük e1gel, 2 milyon doları aşan bir ücreti Avustralyalı sürücüye vermek zorunda olmaları gibi görünüyor. Bütçe sınırına dahi gelemeyen Amerikalı takımın bunu yapması da pek olası değil.

Eğer Ricciardo, daha az ücret almayı kabul ederse, anlaşma gerçekleşebilir ancak mevcut kontratını Haas'ın karşılayabilmesi pek mümkün değil.