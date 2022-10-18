Haas, Ricciardo ile görüşmeye hazır

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Daniel Ricciardo'nun kontratı 2022 sonunda sona erecek ve bunun ardından boşa çıkacak. Gridde Haas ve Williams gibi takımlarda boş koltuklar var ancak Avustralyalı sürücünün gelecek yılı kenarda geçirmesi bekleniyor.

Ricciardo'nun adı son yarışlarda Haas ile anılıyor ve hatta tarafların geçtiğimiz aylarda birkaç kez temasa geçtiği biliniyor.

Takım gelecek yıl deneyimli bir isim istiyor ve Ricciardo bu kritere fazlasıyla uyuyor.

Konu hakkında konuşan Haas patronu Gunther Steiner, Ricciardo'nun Haas adına yarışmak istemesi halinde kendisiyle görüşeceklerini doğruladı.

Steiner, "Daniel takımımızda yarışmakla ilgileniyorsa, beni aramaktan çekinmemeli."

"Fakat onun peşinden koşmak istemiyorum. Önce ne istediğine karar vermesini ve sonra görüşmelere başlamasını istiyorum."

"Bence o iyi bir sürücü. Mevcut duruma nasıl geldiğini bilmiyorum. Sanırım her şeyi kendi başına çözmesi ve ne yapacağına karar vermesi gerekiyor."

"Haas'ın Riccardo gibi bir sürücüyü alması büyük bir başarı olur."

"Geçen yıl yarış kazandı ve şimdi boşa çıkıyor. Daniel'in yetenekleri takdir ediyorum"

"Şu anda neden iyi sonuçlar almadığını bilmiyorum ama dediğim gibi, önce süreci kendi başına çözmesi gerekiyor." dedi.