Haas: "Resta, 2022 aracına hazırlanmak için takıma geldi"

Haas, bu yıl 2016'da başlayan kısa tarihinde ilk kez bir teknik direktöre yani Simone Resta'ya sahip olacak.

Resta, takımın teknik departmanını güçlendirmek adına Ferrari'den Amerikalı ekibe katıldı. Şasi gelişimine liderlik eden isim olacak.

Haas, Ferrari'nin rüzgar tüneli binasında bir ofise sahipti ve bu yıl bu rakam daha da arttırıldı. Resta, yaklaşık 40 kişilik bir ekiple beraber Maranello'da Haas için ayrılan ofislerde yer alacak ve 2021 aracı hakkında bilgi sahibi olsa da temelde 2022 aracı üzerinde çalışacak.

Takım patronu Gunther Steiner, Formula 1.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: “Simone Resta, ilk birkaç haftayı çalışma şeklimize alışarak geçirdi. Bu yılki aracın tamamlanması sürecine katıldı ancak şimdi zamanının %80'ini 2022'ye aracı üzerindeki çalışmalara ayırıyor; Şubat ayı sonunda bu oran %99 olacak."

"Yani neredeyse tamamen 2022 projesine odaklanacak."

Haas geçen sezonu dokuzuncu sırada tamamladı ve 2022 projesine odaklandıkları için 2021'i kendileri adına bir geçiş yılı olarak görüyor.

Steiner, "Bu yıl daha iyi performans göstermeye çalışacağız ama bizi neyin beklediğini bilmiyorum."

"Zor olabileceğini biliyoruz ancak üstesinden gelebiliriz. Kısmen bu yüzden iki çaylak sürücüyle anlaştık. Bu bizim için bir geçiş dönemi olacak ama 2022'de her şeyin daha başarılı olacağını umuyoruz."

"Kendimizi zor bir sezon için hazırlıyoruz. Maksimum sonuçlar elde etmek için her zaman çok çalışıyoruz, ancak durumu gerçekçi bir şekilde değerlendirmemiz ve her şeyin birdenbire düzeleceğini ummamamız gerekiyor."

"Geçen yıl sorunlarla karşılaştık ve bu yıl temelde aynı araçlar olacak, haliyle bu yılki aracımız nasıl çok daha iyi olabilir ki? Geri kalanların zaten iyi araçları vardı ve ciddi hatalar yapacaklarını sanmıyorum."