Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

McLaren'ın 2021 yılında Mercedes güç ünitesine geçmesinin ardından Renault, bu yıl sadece fabrika takımına güç ünitesi sağlıyor.

Hem görevinden ayrılan Cyril Abiteboul hem de mevcut yöneticiler, bir müşteri takımına açık kapı bıraktılar ve genç sürücüleri yarıştırmak için iyi bir yer olabileceğini ima ettiler.

Alfa Romeo, Haas ve Williams'ın adı son dönem Renault ile anılmıştı.

Hatta Haas takım patronu Gunther Steiner, Abiteboul gökevinden ayrılmadan önce kendisiyle görüştüklerini söyledi.

Steiner, Formula1.de'nin özel röportajında,"Renault ile birkaç kez planlarını anlayabilmek adına görüştük. Özellikle Cyril Abiteboul'le bazı görüşmelerimiz oldu."

"Ancak asla gerçek bir görüşme noktasına gelmedi. Kimin ne yaptığına baktık ve sonra bunun bizim için en uygun proje olmadığı sonucuna vardık."

"Her zaman neyin mümkün olduğunu ve neyin mümkün olmadığına bakmam gerekiyor." dedi.

Steiner, Ferrari ile olan ilişkilerinden memnun görünüyor ve kısa/orta vadede herhangi bir değişiklik olmayacağını söylüyor.

"Önümüzdeki birkaç yılda, yani kısa ve orta vadede ilişkimizde hiçbir şeyin değişmeyeceğini garanti edebilirim. İtalya'da tasarım ofislerimiz var ve herhangi bir değişiklik yapmaya değmez."

"Ben sadakate inanıyorum ve Gene Haas da inanır. Ferrari olmasaydı bu konumda olmazdık."

"Şimdi başları biraz dertte ama umarım kısa vadeli bir şeydir. Ferrari her seferinde geri dönmeyi başardı ve ilk fırsatta gemiden atlamak çok etik olmaz."

"Maranello ile altı yıllık bir ilişkimiz var ve bu ortaklık gerçekten çok iyi çalışıyor. Elbette her ilişkide olduğu gibi bazen sorunlar ortaya çıkabiliyor, fakat bunu her zaman çözebiliriz."