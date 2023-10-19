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Formula 1 Amerika GP
Analiz

Haas, Red Bull konseptine geçiş yaptı

Haas, Amerika Grand Prix'sine getirdiği güncellemelerle, aracın radyatör kısmını büyük oranda değiştirdi.

Franco Nugnes
Editör Franco Nugnes
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
Haas VF-23 technical detail

Haas aerodinami felsefesini değiştirmeye karar verdi: VF-23 sidepodun üst kısmında yer alan küvet tasarımına sadık kalan tek araçtı fakat Amerikan GP'de Red Bull konseptine yöneldi.

Amerika GP'ye getirilen güncelleme paketinde, Simone Resta tarafından tasarlanan F1 aracının epey değişikliğe uğradığı görülüyor.

Yeni güncellemenin temeli sidepoda ve tabana dayanıyor. Radyatör girişi daha dikdörtgen ve daha dar tasarlanmış durumda. Bu da sürüklenmenin azalmasını sağladığı gibi, havayı aşağıya doğru yönlendiriyor ve bunu daha iyi kullanıyor.

Soğutma girişi ve çevresinde de değişiklik yapılmış durumda fakat SF-23'ün de başını ağrıtan bazı temel tasarım problemlerini olduğunu belirtmekte fayda var.

Kevin Magnussen'in açıklamalarına bakıldığında, performans anlamında büyük bir atılım beklememek gerekiyor fakat 2024'e giderken iyi bir temel olabilir.

Takımın yeni konseptle özellikle lastik aşınmasında ilerleme kaydetmek istediğine inanılıyor.

Haas VF-23, dettaglio della nuova bocca dei radiatori più rettangolare e la pancia con lo scivolo

Photo by: Giorgio Piola

Haas VF-23, dettaglio della nuova bocca dei radiatori più rettangolare e la pancia con lo scivolo

 

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