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Haas, pit duvarını küçülterek 250 bin dolar tasarruf edecek

Haas Formula 1 takımı, 2023 yılında pit duvarının boyutunu yarıya indirerek nakliye masraflarından 250 bin dolar tasarruf edecek.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Haas, pit duvarını küçülterek 250 bin dolar tasarruf edecek
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Takım patronu Gunther Steiner, paranın doğrudan VF-23'ü geliştirme bütçesine aktarıldığını söylüyor.

Takımın tasarruf çabası, Moneygram sponsorluğunun ve 2022 Dünya Şampiyonası'nı sekizinci sırada bitirmenin takıma ilk kez bütçe sınırını aşmak için fon sağladığı gerçeğini yansıtıyor.

Haas, eskiden diğer takımlar gibi altı koltuklu ve iki parça bir pit duvarına sahipti. Genellikle sadece dördü kullanılıyordu ve biri takım sahibi Gene Haas için ayrılmıştı.

Bu yıl takım, yarışlarda sadece takım patronu Steiner, takım menajeri Peter Crolla ve mühendislik direktörü Ayao Komatsu için üç koltuklu bir pit duvarına sahip olacak. Baş stratejist, garajda yer alacak.

Motorsport.com'un bu değişiklikle ilgili sorusuna Steiner, "Verimlilik sağlamanız gerektiğinde her şeye bakarsınız."

"Gelişime yatırım yapmak için paraya ihtiyacınız olduğunda, bütçe sınırınız varsa ne yapacaksınız?"

"Dışarıda altı çalışanınız mı var, yoksa araç güncellemeleri için çeyrek milyonunuz mu? Ne yaptığımızı biliyorum. Çocuklar bu fikri ortaya attı, ben de 'Garajda kalmam gerekiyorsa benim için sorun yok' dedim. Orada olmama gerek yok."

"Üç koltukla ihtiyacımızı karşılayabileceğimizi söylediler ve yeniden düzenledik. Bu tasarruf, gelişimimiz için bir yatırım çünkü bütçe sınırındayız." yanıtını verdi.

The new Haas F1 pit wall gantry

The new Haas F1 pit wall gantry

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Steiner, takımın geçmiş sezonlara göre daha net bir gelişim yoluna sahip olduğunu da ekledi.

Steiner, "Güncellemelere çoktan başladık."

"Bu yılki gibi bir planınız olduğunda, çok daha iyi hazırlanırsınız. Yani bir planımız var ve yakında bazı güncellemeler yapacağız. Eğer rüzgâr tünelinde iyi sonuç verirlerse, onları piste getireceğiz."

"Ben 'Güncelleme paketini hemen getirelim' demekten yana değilim, çünkü eğer paketin araca kattığı bir şey yoksa, sadece para harcamış olursunuz. Bu yüzden zaman çizelgeleri koyuyoruz ve neyi geliştirebileceğimize bakıyoruz."

"İster full paket, ister küçük bir kaporta, ya da bir ön kanat güncellemesi olsun; yapacağımız şey tam olarak bu. Şu anda güncellemeler getirmek için oldukça iyi bir bütçemiz var, ilerledikçe ve rüzgar tünelinde performans buldukça bunu ayarlıyoruz."

"Barselona için ne pahasına olursa olsun yeni bir karoser istiyoruz, gidip yeni bir karoser geliştiriyoruz ve bu hiçbir avantaj sağlamıyor. Öyleyse bunu neden yapalım ki ki? O yüzden bütçeyi bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz." dedi.

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