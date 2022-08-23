Haas pilotlarına göre dalgalanma artık sorun teşkil etmiyor

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Yer etkisi konseptinin hayatımıza yeni girdiği 2022 sezonunun en önemli tartışmalarından birisi, bu konseptin sebep olduğu dalgalanma sorunu ve bunun bir güvenlik sorunu teşkil edip etmediği hakkındaydı.

Bu sorundan en çok etkilenen takım olan Mercedes'in bastırması ve bazı pilotların -Pierre Gasly ve Lewis Hamilton gibi- birtakım ağrılar yaşaması sonrası bir direktif yayınlayan FIA, Spa'dan itibaren araçların yalnızca belirlenen seviyede dalgalanmasına izin verecek.

Belçika GP'sine birkaç gün kala Macaristan'da getirilen yeni güncellemelerden beklentisi sorulan Kevin Magnussen, "Dalgalanmanın artık bir sorun olmaktan çıktığını düşünüyorum."

"İlk yarışlarda kesinlikle sorun yaratıyordu, ancak araçta birtakım değişiklikler yaptık ve sorunu bertaraf ettik. Belki o dönem biraz performans kaybetmiş olabiliriz, ancak zamanla daha iyiye gittik ve aynı performansı dalgalanmadan tamamen kurtularak yine yakaladık."

"Eğer takımlar gerçekten isterlerse bu sorunu çözebilirler, performans açısından bir maliyeti var ancak diğer birçok takım bu yoldan gitti, dolayısıyla henüz harekete geçmeyen takımlar da eninde sonunda bu yola girecek." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Takım arkadaşına katılan Mick Schumacher, "Sanırım bu yılın başında karşı karşıya kaldığımız bu sorun hepimizi oldukça şaşırttı, ancak o zamandan bu yana aracımız çok gelişti."

"Şimdiye kadar en fazla dalgalanma yaşadığımız yarış -diğer takımlar gibi- Bakü oldu, o zamandan beri ise her şey iyiye gitmekte."

"Pürüzsüz bir zemine sahip pistlerdeydik, dolayısıyla herhangi bir fiziksel acı yaşamadık. Yine de şu belli ki bunun bir sınırı var ve bana kalırsa Haas sınırda."

"En az dalgalanma yaşayan takımlardan biriyiz, bizden çok daha fazla etkilenen takımlar var." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son olarak Haas takım patronu Gunther Steiner, Belçika'da her iki aracın da yeni VF-22 ile piste çıkacağını doğruladı.

Steiner, "Her iki araçta da güncelleme paketi mevcut olacak. Yaz arasından önce hazır bir pakete sahiptik, bu yüzden biraz veri toplamak için bir araca güncelleme getirdik. Şimdi birtakım verilere sahibiz ve araç ayarları üzerinde çalışabileceğiz."

"Araçtaki verilerin rüzgar tünelindeki verilerle uyuştuğunu görebiliyorduk, ki bu her zaman iyiye işarettir. Artık tur zamanı olarak yeni araçlardan faydalanmamız gerekmekte."

"Yaz arasına girilmeden önce verileri yakından inceledik ve şimdi daha fazlasını yapacağız. Umarım tur zamanımızı daha da geliştiririz." dedi.

Takımın sezonun geri kalanı için hedeflerinin ne olduğu sorulduğunda Steiner, "Yeniden ayarlama yapmadık, sezonun başında olmak istediğimiz yere geri döndük, şimdi yedinci sıradayız."

"Umarım bu konumu koruyabiliriz, bir numaralı hedefimiz bu. İki numaralı hedefimiz altıncı olmaya çalışmak, bekleyip göreceğiz. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve gelişmeye, en azından daha da gerilememeye çalışacağız." dedi.