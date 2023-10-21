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Haas pilotları yeni güncellemelerden memnun kaldı

Haas pilotları kendi evlerinde gerçekleşen yarışta ilk günün ardından iyi işaretler aldıklarını söylüyorlar.

Editör Burak Yasul
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Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Haas ABD Grand Prix’i için sezonun ilk ve güncellemesini getirdi. Yapılan bu güncellemelerle Haas, Red Bull konseptine geçmiş oldu.

Haas yaptığı bu güncellemeleri, 2024 aracı  için ön prototip olarak görüyor.

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg hafta sonunun tek antrenman seansını ilk onda bitirerek hafta sonuna umutlu başlamışlardı ancak sıralama seansına geldiğimizde Magnussen 14. sırada yer alırken Hulkenberg ise 16. sırada kaldı.

Sıralama seansı sonrası mikrofonlara konuşan Magnussen, “Bugün güncellemeler sayesinde bazı iyi işaretler gördük. Ancak bundan en iyi şekilde faydalandığımızı düşünmüyorum. Bence daha fazlasını alabilirdik. Sprint mücadelesi için heyecanlıyım.”

“Bizim için asıl soru pazar günü yarışta lastiklerimizi koruyup koruyamayacağımız. Bu hafta sonu tek turda rekabetçi olacağımızı sanmıyorum."

"Şu noktada bu pakete dair bazı belirsizlikler var özellikle yarış performansıyla ilgili.” dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Fotoğraf: Motorsport Images

Kevin Magnussen, Haas F1 Team

Hulkenberg ise attığı turun Red Bull tarafından engellendiği görüşünde.

“Bizim için önemli olan attığımız ikinci turdu. Ancak Red Bull’lar tarafından engellendik. Her iki Red Bull tarafından iki yerde engellendim. Bu da fark yaratan şey oldu.”

“Bugün güncellemeleri deneyebildiğimiz ilk gündü ve sadece bir antrenman seansı vardı. Antrenman seansında araçtan hiç memnun değildim ancak bazı iyi ayar değişiklikleri yaptık ve daha iyi hissettirdi."

"Bence bugün daha fazlasını yapabilirdik, o yüzden sinir bozucu olduğunu düşünüyorum.”

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