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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Haas pilotları yeni egzoza geçti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Haas pilotları, İspanya Grand Prix'si öncesinde yeni egzoza geçiş yaptılar.

Haas pilotları yeni egzoza geçti

Haas bu yıl gridin açık ara en yavaş takımı konumunda yer alıyor ve sezon boyunca güncelleme getirmeyecekleri için bu durumun değişmesi beklenmiyor.

2021 İspanya Grand Prix'si öncesinde yayınlanan teknik rapora göre Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yeni egzoza geçtiler.

Her iki pilot da bu yılki ikinci egzoz sistemini kullanacaklar.

Bu yıl sürücüler toplamda sekiz egzoz kullanabiliyorlar ve bu yüzden artık egzoz değişiklikleri de kritik hale gelmiş durumda

İlk seans öncesinde başka bir egzoz değişikliği ya da güç ünitesi parça değişimi yaşanmadı.

Böylelikle bu yıl herhangi bir parça değişimi yapmayan sadece Mercedes, McLaren, Aston Martin ve Williams kaldı.

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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