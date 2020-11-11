Haas pilotları Türkiye'de zorlu bir yarış bekliyor

İstanbul, dokuz yıllık aranın ardından bu yıl takvime dönüyor ve bu pistte daha önce yarışan isimlerden bir tanesi olan Romain Grosjean, yarışın oldukça zor geçmesini bekliyor.

Grosjean, "İstanbul'da harika bir pist var, gerçekten çok iyi. Yüksek hızlı virajları var. İnişler ve çıkışlar var."

"Çeşitli özelliklere sahip farklı virajları var ve pistin sonunda geçiş yapmanıza olanak sağlayan yavaş bir bölüm var. Bence bizi ilginç ve zor bir hafta sonu bekliyor." dedi.

Kevin Magnussen ise bu pistte daha önce hiç yarışmadı ancak zorlu bir hafta sonu geçireceklerini düşünüyor.

Genç pilot, "Yeni piste gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İstanbul'un modern bir pisti var ama oldukça ilginç görünüyor. Bazı hızlı virajlar var ve modern araçlarla bunları tam gaz geçebilmemizi umuyorum. Gördüğüm kadarıyla pist harika."

"Önceki yıllara ait araçların araç üstü görüntülerini izleyebilmek çok iyi. Bu, pist ve hangi bordür ve tümseklerin en iyi şekilde kullanılabileceği hakkında iyi bir fikir veriyor. Her halükarda kendim sürüş yapmaya başladığım zaman daha çok şey öğreneceğim." dedi.