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Haas pilotları pazar günü geride kalmayı "bekliyormuş"

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg, Macaristan GP'de geride kalmalarına pek şaşırmadılar.

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Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Haas bu yılki aracı VF-23'le cumartesi günler iyi performans sergilese de, pazar günleri iyi performans göstermekte zorlanıyor.

Bu durum son yarış Macaristan'da devam etti ve ikili yine hafta sonunu puansız kapattı.

Yarışı 17. sırada tamamlayan Magnussen, şöyle konuştu: "Sonuçtan ötürü pek de mutlu değilim, bizim için hayal kırıklığı yaratan bir gün oldu."

"Sert lastikte hiç de hızlı değildik, sert lastikte iki uzun stint yaptık, oysa üç stop yapmalıydık."

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yine de her yarıştan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz, Belçika için farklı şeyler yapmaya çalışacağız."

"Bu noktada sabırlı olmalı ve ilerleme kaydetmeden önce beklemeliyiz. Soğukkanlılığımızı korumalı ve bir sonraki yarışa geçmeliyiz."

14. sırada finiş gören Nico Hulkenberg de iyi olmadıklarını kabul etti.

"Yarışta yeterince iyi değildik, bu aslında yeni bir şey değildi, bunu biliyorduk ve böyle olmasını da bekliyorduk."

"Yine de bu pazar günü son birkaç yarışa kıyasla daha iyi göründüğümüzü düşünüyorum. Bu yüzden çok fazla hayal kırıklığına uğramadım."

"Puan alan sürücülerin çok da gerisinde değildik, bu yüzden belki de bugüne girerken beklediğimden biraz daha iyiydik."

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