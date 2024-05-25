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Formula 1 Monako GP

Haas pilotları, Monako GP sıralamalarından diskalifiye edildiler!

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg, araçlarının teknik kontrolleri geçememesinin ardından Monako GP sıralamalarından diskalifiye edildiler.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Kevin Magnussen, Haas VF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hulkenberg sıralamaları 12. sırada tamamlarken Magnussen 15. sırada kalmıştı. Hulkenberg, Esteban Ocon'u engellediği gerekçesiyle yapılan incelemeden ceza almadan kurtulsa da aracındaki teknik ihlal nedeniyle yapılan incelemeden kurtulamadı.

Sıralama turlarının ardından, her iki Haas aracının arka kanatlarının en dış kısımlarında izin verilen maksimum sınır olan 85 mm'yi aşan DRS açıklığına sahip olduğu tespit edildi.

FIA'nın teknik delegesi Jo Bauer, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "20 ve 27 numaralı araçlarda en üst arka kanat elemanının ayarlanabilir pozisyonları kontrol edildi."

"Ayarlanabilir elemanların en dış LHS ve RHS bölgeleri her iki araçta da izin verilen maksimum 85 mm'yi aşıyordu."

"Bu durum TR Madde 3.10.10 h)'ye uygun olmadığından, konuyu değerlendirmeleri için olay komiserlere kalmış durumda." dedi.

Bauer'in ihlali komiserlere yöneltmesinin ardından ihlal durumu yeniden incelendi ve her iki aracın, sıralamalardan diskalifiye edildiği açıklandı.

Takım, bunun kanat boşluğunu ayarlarken kendi taraflarında yapılan kasıtsız bir hatanın sonucu olduğunu kabul etti. Kullanılan kanat, Monaco'da ilk kez kullanılan yeni bir tasarımdı. Eski tasarım, kanat merkezinden ölçülen en büyük açıklığa sahip olduğu için kurallara uygundu.

Yeni tasarımda en büyük boşluk kanadın uç kısımlarındaydı ancak ekip, mekaniklerini yeni tasarıma göre boşluğu ayarlamak için eğitmediğinden uyumsuzluk ortaya çıktı.

Bu ceza, Haas pilotlarının yarışa pit yolundan başlayacakları manasına geliyor.

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