Haas pilotları lastik aşınmasıyla boğuşmuş

Haas pilotları, pazar günü gerçekleştirilen yarışta zaman zaman iyi görünseler de, sonunda puana almayı başaramadılar.

Yarışı 18. sırada tamamlayan Magnussen, hafta sonu boyunca lastiklerde sorun yaşadıklarını ve yarış temposunun istedikleri seviyede olmadığını söyledi.

Magnussen, "Lastik yönetimi açısından zor bir gündü."

"Her stintin başında, savaştığımız diğer isimlerden daha rekabetçiydik fakat sonrasında lastikler çabucak tempo kaybetti ve üç pit stop yapmaktan başka çaremiz kalmadı."

"Bu da bizim için harika değil. Umarım buna neyin sebep olduğunu öğrenip daha iyi hale getirebiliriz çünkü bizim için çok zor bir yarıştı."

"Böyle kötü hafta sonlarından ilginçler cevaplar bulabiliyorsunuz. Ben de de şimdi bunu umuyorum."

Nico Hulkenberg de ilk ondan başladığı yarıştan puansız ayrıldı.

"Zor bir gündü. Ne yazık ki aşınma çok yüksekti ve rakiplerimiz pite girmezken, biz üç pit stop yapmak zorunda kaldık."

"Aslında tek turda rekabetçi olduğumuz görülüyor fakat yarış temposunda yapmamız gereken bazı işler ve bulmamız gereken önemli miktarda tempo var."