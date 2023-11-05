Haas pilotları hemfikir: "Yumuşak lastikle sprint yarışını tamamlayamazdık"

Haas pilotları yarışa orta hamurla başlayarak, gridin neredeyse tamamından farklı bir strateji seçtiler.

Sonunda bu strateji işe yaramadı ve iki pilot da yarışı en arka tamamladı.

Magnussen yarıştan sonra yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Sprinti diğerleriyle aynı lastiklerle geçirirsek ilk sekize girebileceğimizi düşünmüyorduk."

"Puan kazanmak istedik ve büyük bir risk aldık fakat Williams'ın bir pilotu hariç diğerlerinin genel olarak yumuşak lastikleri seçmesini beklemiyorduk."

"Puan kazanmak için alternatif bir seçenek denemek istedik çünkü araç ayarlarında oynama yapamıyorduk."

"Puan alma şansımızın düşük olacağını bildiğimiz için kumar oynadık. Sonunda bunun karşılığını alamadık."

"Bence araçta değişiklik yapabilseydik, bazı şeyleri değiştirdik. Herkes isterdi çünkü hiçbirimiz yüksek yakıtla sürüş yapmadık."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, battles with Kevin Magnussen, Haas VF-23

Nico Hulkenberg de 18. tamamladığı yarışın ardından benzer görüşte.

"Hangi lastiklerle başladığımızın önemi yok çünkü hızımız zaten çok kötü."

"Diğerlerine kıyasla yere basma gücümüz eksik ve bunun bedelini ödüyoruz."

"Kapalı park koşullarında araç ayarlarını değiştiremediğimiz için yarış pek de iyi geçmeyecek."

"Yarış için durum harika değil."

Stratejinin doğru olup olmadığı sorusuna Hulkenberg, "Yumuşak lastikleri 24 tur boyunca hayatta tutabileceğimizi düşünmüyorum. Bu yüzden yarışı yumuşak lastiklerle geçirebileceğimiz herhangi bir senaryo yoktu."

"Yarıştan sonra hangi lastikleri taktığımızın bir önemi yokmuş gibi hissettim çünkü ne takarsak takalım işe yaramayacaktı."

"Dediğim gibi, pazar günü zor olacak. Şu anda umut verici görünmüyor."

"Performans harika değil, yol tutuş eksik. Rakiplerimize kıyaslandığında kayıp duruyoruz.

"Kapalı parkta olduğumuz için değişiklik de yapamıyoruz. Yere basma gücü olmadığı için sadece kayıyoruz. Yapabileceğimiz fazla bir şey yok."