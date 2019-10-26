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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Haas pilotları hayal kırıklığı yaşıyor

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Haas pilotları hayal kırıklığı yaşıyor
26 Eki 2019 19:39

Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, ilk bölümde elenmelerinin ardından hayal kırıklıklarını gizlemediler.

Her iki Haas sürücüsü de sıralama turlarında beklentilerin altında kaldı.

Kevin Magnussen 17. en hızlı zamanın sahibi olurken, sıralama turlarında spin atan ve lastiklerde sıkıntı yaşayan Romain Grosjean 18. oldu.

Seans sonrası konuşan Magnussen, sonucun sürpriz olmadığını ancak üzgün olduğunu söyledi.

Magnussen, "Elbette hayal kırıklığı yaşıyorum ama sonuç bizim için sürpriz olmadı. Aracımızın zayıf yönlerini biliyoruz ve gelecek sezonun hazırlıklarına çoktan başladık. Tabii ki 17. olmak can sıkıcı bir durum, ama önümüze bakmamız gerekiyor. Artık tamamen 2020 hazırlıklarına konsantre olduk."

"Takıma inanıyorum ve 2020'de rakiplerimizle gerçek bir mücadele verebilmemizi umuyorum. ” dedi.

Grosjean da seansı "tuhaf" olarak yorumladı.

Fransız pilot, "Tuhaf bir seanstı. Üçüncü seansta cumaya gününe kıyasla bir şeyler değiştirdik ve araç mükemmel çalıştı. Aracın arkasının davranışı belirgin şekilde gelişti ancak önden kayma başladı Üçüncü seanstan sonra takımdan bunu düzeltmesi için denge üzerinde çalışmasını istedim. Bunu yaparsak ikinci seansa kalmak için şansımız olacağını düşündüm. Seanstan önce iyimserdim."

"Ancak hızlı tura başlamadan önceki son virajda, gaz pedalına bastığımda aracın çalışma şeklini hiç beğenmedim. Zaten daha ilk virajda her şeyin kötü olduğu ortaya çıktı. Normal bir tur atabilmek için için fren dengesini büyük ölçüde öne amalı, diferansiyel ve diğer her şeyi ayarlamalıydık."

"Antrenman ve sıralama turları arasındaki bu değişim karşısında şaşkınız. Bu sorunları açıklayamıyoruz."

"Gelecek sezonu ve gelecek haftaki Amerika GP'yi sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

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