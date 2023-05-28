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Haas pilotları bu kadar geride kaldıkları için şaşkın

Haas pilotları cumartesi günkü sıralama turlarının ardından pek de memnun değiller.

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Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Haas pilotları için sıralama turları pek de iyi geçmedi ve gridin en yavaş takımı görüntüsü çizdiler.

Kevin Magnussen sıralama turlarında ancak 17. en iyi zamanı yaparken, Nico Hulkenberg 18. oldu. Seansın ardından konuşan Magnussen, şöyle dedi: "Tüm hafta boyunca bundan biraz daha iyi olduğumuzu düşünmüştük..."

"Q1'de ikinci lastik setiyle iki zaman turu denemesi yaptık, oysa diğer herkes üç tur attı ve çok gelişti."

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Kevin Magnussen, Haas VF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Takım 3. antrenmanlardan sorunlardan sonra aracı hazır hale getirmek için harika bir iş çıkardı, bunu her zaman başarıyorlar. Bu yüzden mücadeleye gireceğimizden emindim, Q3 için savaşacağımızdan bile emindim, bu yüzden biraz yanıldığımı kabul etmem gerekiyor..."

"Göreceğiz, umarım hava durumu önemli bir faktör olur ve eğlenceli bir yarış geçiririz."

Nico Hulkenberg ise takım arkadaşının sadece 0.009 saniye gerisine kaldığı seansın ardından sonuçtan dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Hulkenberg, "Monako'da sıralama turları büyük önem taşıyor ve bugünkü sonuç da bizi bundan ötürü hayal kırıklığına uğratmış durumda."

"Kırmızı bayraktan sonra iki zaman turu denemesi yaptık ve bunun yeterli olacağını düşündük.  Diğer insanlar seansın yeniden başlamasından hemen sonra piste çıktılar ve son ana kadar dışarıda kaldılar."

"Açıkçası bizim tarafımızda lastikler sadece ilk turda en iyi performansında oluyor."

"Göründüğünden biraz daha hızlı olduğumuzu ve Q2'ye girebileceğimizi düşünmüştüm ama yeterli hızımız yoktu." dedi.

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