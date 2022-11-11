Haas, pilot kadrosunu gelecek hafta açıklayabilir

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Williams koltuğunun bir aksilik çıkmadığı sürece Logan Sargeant'a gideceğinin açıklanmasının ardından gridde sadece bir boş koltuk kaldı: Haas.

Sezon başlarken Schumacher'in koltuğunu koruması bekleniyordu, ancak gerek Cidde ve Monako'daki büyük çaplı kazalar, gerek Alman pilotun uzun süre puan alamaması gibi sebeplerden ötürü takım artık kendisine pek sıcak bakmıyor.

Son haftalarda Schumacher'i pek çok kez eleştiren Steiner, pilot kararı konusunda acele etmediklerini ancak gelecek hafta bir açıklama yapabileceklerini söyledi.

"Sanırım bu soruyu çabucak geçiştirebiliriz. Umarım önümüzdeki hafta bir şeyler açıklayabiliriz, artık her ne açıklayacaksak, ama daha fazla spekülasyona girmenin bir anlamı yok."

"Sadece doğru kararı verdiğimizden emin olmak istiyoruz. Başka boş koltuk kalmadı, neden açıklama yapmak için acele edelim ki? Temel olarak Bahreyn testine kadar zamanımız var, nitekim önümüzdeki yıl Bahreyn testinde piste çıkacak pilotun bizimle olmasını istiyoruz. İşi zamana bırakmak iyi kararlar vermemize yardımcı oluyor." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu belirsizliğin Mick'in dikkatini dağıtıp dağıtmayacağı sorulan Steiner, "Sonucun ne olduğuna bağlı, her şey olabilir! Ama bence baskıyla başa çıkmak da pilotluğun bir parçası."

"Açıkçası bu yıl Bahreyn'den sonra gelecek sezon ne yapacağımıza karar vermiş olmak hepimiz için daha iyi olurdu ama henüz karar vermedik. Sadece bununla başa çıkmamız gerekiyor. Herhangi bir karar vermek için ne iyi bir zaman ne de kötü bir zaman var.

"Belki dışarıdan Mick ile doğru şekilde ilgilenmediğimiz konusunda eleştiriliyoruz, ancak kendisine her zaman mümkün olanın en iyisini yapacağımıza dair güvence verdik."

"Aslında pilot yönetimi konusunda en doğrusunu yaptığımızı düşünüyorum, iki pilotun da statüsü eşit, genel olarak adam kayırmacılığın yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum."

"Sadece bir paket geldiğinde kimsenin şikayet etmeme sebebi bu, çünkü iki pilotumuz da sonraki sefer sıranın kendisine geleceğinin farkında. Çaylak pilotlara koltuk verdiğimiz seanslar için de durum aynı diyebilirim."

"Bana göre bir pilotu bilerek dezavantajlı duruma düşürmemeli ya da kariyerini etkilememelisiniz. Ben bunu savunmuyorum."

"Umursadığım tek şey Haas'ın geleceği. Gelecek yıl araç konusunda büyük bir adım atacağımızı düşünüyorum, pek çok analiz yaptık. Artık orta vadede düşünüyoruz, kısa vadede düşünmeyi birkaç yıl önce bıraktık." dedi.