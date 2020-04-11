Haas da takım personelini ücretsiz izne çıkardı
Haas, koronavirüs nedeniyle personelinin büyük çoğunluğunu ücretsiz izne çıkaran bir başka Formula 1 takımı oldu.
McLaren, Williams, Racing Point ve Renault, yarışların gerçekleşmediği şu günlerde, takım personeline ödeme yapılabilmesi adına devlet yardımına başvurduklarını açıkladılar.
Şimdi Amerikalı Gene Haas'ın ekibi de çalışanlarının çoğunu ücretsiz izne çıkararak bu hareketi takip etti.
Takım sözcüsü, İngiltere'deki personelin çoğunun 1 Nisan itibariyle ücretsiz izne çıktığını doğrularken, diğer kıdemli personelin ücretlerinde kesinti yapıldığını, ancak görevlerine devam ettiklerini açıkladı.
Formula 1 ve FIA, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan mali krizin etkilerini en aza indirebilmek adına çeşitli çözümler arıyor.
Takım patronlarıyla yapılacak toplantı cuma günü gerçekleştirilecekti ancak takım patronlarından bazılarının daha fazla zaman talep etmesi üzerine haftaya ertelendi.
Bu Haber Hakkında
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|Formula 1
|Takımlar
|Haas F1 Team
|Editör
|Jonathan Noble
Haas da takım personelini ücretsiz izne çıkardı
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