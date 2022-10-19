Haas, perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek
Haas F1 takımı, perşembe günü itibariyle bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor.
Amerikalı takım, 20 Ekim Perşembe günü düzenlenecek bir basın toplantısına katılmaları için basın mensuplarına davetiye gönderdi.
Gazetecilerle yapılacak toplantı, Austin'deki pistin basın merkezinde, TSi 20:00'de gerçekleştirilecek. Takım, basın toplantısının konusunu belirtmedi ancak iki ihtimal var: ya 2023 sürücü kadrosunu doğrulayacaklar ya da yeni bir sponsorluk anlaşması açıklayacaklar.
Haas şu anda Williams ile birlikte 2023 için boş koltuğa sahip olan iki takımdan biri konumunda ve takımla ilgili çok sayıda spekülasyon var.
Kevin Magnussen'in yeri garanti olsa da, ikinci koltuk için Antonio Giovinazzi, Nico Hulkenberg ve Mick Schumacher çekişiyor.
Sponsorluk tarafında ise, takımın uzun süredir yeni bir sponsor arayışında olduğu biliniyor ve son haftalarda bazı önemli markalarla görüştükleri iddia edilmişti.
Amerika, olası bir sponsorluk anlaşmasını açıklamak için iyi bir yer olabilir.
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