Haas: "Pazar günü test yapmamız daha adil bir çözüm olurdu"

Haberi dinle

Haas'ın kargosunu taşıyan uçak Türkiye'de teknik bir arıza yaşadığı için Bahreyn'e ancak Salı akşamı geldi.

Bu durum, Haas'ın testin birinci günündeki sabah seansını kaçırmasına sebep oldu. VF-22 ancak dün öğleden sonra piste çıkabildi ve takım geride kaldı.

Takım, bu kayıp zamanı telafi edebilmek için pazar günü yarım günlük bir sürüş yapma talebinde bulundu ancak rakip takımlardan birkaçı bunu reddetti.

Bunun yerine Haas'ın, kaybettiği zamanı telafi etmek için cuma ve cumartesi günleri seansın ardından ekstra sürüş yapmalarına karar verildi. Kevin Magnussen, cuma günü seansın bitmesinin ardından ekstra bir saat daha sürüş yapacak. Daha sonra cumartesi günü öğle arasında bir saat daha tamamlayacak ve testin sonunda Mick Schumacher iki saat boyunca sürüş yapacak.

Ancak Haas'ın takım patronu Steiner, takımın "bir sabahı kaybedip sonra bunu parça parça almaktan" memnun olmadığını ve ekstra sürüşleri mevcut programdan sonra tamamlamanın adil olmadığını söyledi.

Steiner, "Gece sürüşü veya bu tür bir şey yapmayı hiçbir zaman istemedik. Sadece pazar sabahını istedik ve bu, perşembe günü kaybettiğimiz zamanı telafi edecekti."

"Bence bu çok daha adil ve herkes için daha iyi bir çözüm olurdu. Şimdi bazı insanlar biz gece sürüş yaptığımız ve kendileri yapamadığı için şikayet ediyorlar çünkü yarış gece yapılacak."

"Her zaman yaptığımız gibi idare edeceğiz. Burada ağlamak istemiyorum çünkü ben ağlamam. Ancak bazılarının adalet hakkında konuşmadan önce düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bu yorum, McLaren takım patronu Andreas Seidl'ın Haas'a önerilen çözümün "kesinlikle adil" olduğunu ve gelecekteki gecikmeler için örnek temsil edeceğini söylemesinin ardından geldi.

Siedl, "Haas'a yardım etmek ve onlara kaybettikleri zamanı telafi etmeleri için bunu önerdik."

"Bu adil bir çözüm. Bu durumlarda sağduyulu olmak ve benzeri şeylerin olması halinde tutarlı olarak uygulanabilecek çözümler bulmak önemli." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Motorsport Images

Haas için mevcut test günlerini uzatma teklifini öne süren takımın McLaren olduğu anlaşılıyor. Kurallar, sezon öncesi testinin arka arkaya 3 günden fazla olmasına ve takımların tek başlarına sürüş yapmalarına izin vermiyor. Bu durum, Haas'ın pazar günü test yapması halinde gelecekte çıkar sağlanabilecek bir durum oluşturması açısından endişe yarattı.

Seidl, Haas'a ekstra bir gün vermenin "mantıksız" olacağını söyledi.

Seidl, "Çok sınırlı bir test süremiz var. Sadece altı günümüz var."

"Eğer ekstra test günleri sağlarsanız, araçta ve veriler üzerinde çalışarak avantaj sağlamak için bir gece daha olur."

"Uzlaştığımız karar bu oldu ve tüm takımlar destekledi. Bence bu fazlasıyla adil." dedi.

Alpine F1 takım patronu Otmar Szafnauer, takımın "Haas'ın şu anda yaptıklarını desteklediklerini" söylerken, Red Bull takım patronu Christian Horner, bunun "kesinlikle anlaşılabilir bir çözüm" olduğunu belirtti. Horner ayrıca, böyle meselelerin sadece FIA tarafından çözülmesi gerektiğini ve takımların dahil olmaması gerektiğini de açıkladı.

Steiner ise, Haas çalışanlarının bu gecikme nedeniyle daha uzun süre çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Steiner, "Bazıları piste öğleden sonra çıkabilmemiz için 30 saat çalıştılar."

"Şimdi bu insanlar daha da uzun süre çalışacaklar çünkü bir gün için 11 saat test var. Daha sonra cumartesi gecesi ekstra iki saat daha var. Yani araçları hazırlamak ve İngiltere'ye göndermek için iki saat daha az vaktimiz olacak." dedi.