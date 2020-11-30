Haas: "Önümüzdeki yarış için kararı Grosjean verecek"

Steiner, dün geceyi hastanede geçiren Fransız pilotla bugün yüz yüze görüşeceğini ve bu görüşmeye kadar da yedek pilotlarla ilgili spekülasyonlara yer vermeyeceğinin de altını çizdi.

Romain Grosjean dün Bahreyn GP’nin ilk turunda herkesin ağzını yüreğine getiren korkunç kazayı ellerindeki küçük yanıklarla atlattı. Bunun dışında sağlık durumu iyi olan Fransız pilot, dün gece sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla da iyi olduğunu tüm sevenlerine duyurdu.

Eğer hızlı iyileşir ve yarışa katılmak isterse Grosjean’in Sakhir GP için Cuma günü aracına dönmesi bekleniyor.

Fazla detay vermese de yedek pilotlara ihtiyaç duyulması halinde bir planı olduğunun sinyalini veren Steiner dün yaptığı açıklamada: “Planım yarın (pazartesi) onu görmeye gitmek ve gerçekten neler olup bittiğini anlamak. Bugün oraya gitmedim sadece telefonla görüştüm çünkü halletmemiz gereken bir sürü şey vardı.”

“Onu iyi ve neşeli bulduğumu söylemeliyim. İyi hissediyordu, keyfi yerindeydi. Biraz konuştuk hatta şakalaştık.”

“O bana birkaç şey sordu, ben de ona… Ama oldukça iyimserdi. Onu ilk aradığımda oğluyla telefonda konuşuyordu yani ailesiyle de irtibat halindeydi.”

“Yarın sabah gidip onu göreceğim. Bakalım doktorlar neler söyleyecek.”

“Elbette her zaman B planımız fakat şu anki önceliğim eğer iyi olursa önümüzdeki yarışta piste onun çıkması. Ama yarına kadar beklemeliyiz.”

Steiner’e kazanın boyutu göz önüne alındığında, verilecek kararda bedensel sağlık kadar mental sağlığın da dikkate alınıp alınmayacağı sorulduğunda: “Bunun cevabını ben veremem. Bunu tabii ki yarıştan hemen sonra gidip ona soramazdım. Bu yüzden yarın gideceğim ve nasıl olduğunu göreceğim. Ve bu onun kararı, buna karışmayacağım. Bu kararı kendi kendine alması gerekiyor.”

“Bu noktada onun rehberliğinde devam edeceğiz. Yarın nasıl hissedecek bilemeyiz, yarın vücudundaki çürükler de ortaya iyice çıkacaktır. Belki bundan daha fazlasını da düşünür, bilmiyorum. Böyle şeylere herkes farklı tepki verir.”

“Bu yüzden ısrarla, Grosjean’in yerine kimin geçeceğini birinin yerini alıp almayacağın bilmediğimiz için spekülasyon başlatmak istemiyorum diyorum. Düşünmesi ve bize geri bildirim vermesi; ne yapmak istediğine karar verip buna göre devam etmesi için ona biraz zaman vermek istiyorum.”

“Bunu ancak yarın gözlerinin içine baktığımda görebilirim. Bugünkü telefon görüşmesine göre bir yargıya varmak zor. Bugün neler oldu siz de biliyorsunuz, adrenalin tamamen onunlaydı.”

“Bu yüzden sadece nasıl hissettiğini ve düşüncelerini görüp anlamak için gidip onu görmek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi, yapmak istediği her şeyi destekleyeceğim."

Haas'ın Bahreyn'de hazır bulunan iki resmi yedek sürücüsü var: Pietro Fittipaldi ve Louis Deletraz.

Ekipten birini kullanıp kullanmayacağına veya Nico Hulkenberg gibi deneyimli birisini tercih edip etmeyeceği üzerine Steiner: “Yarışamayacaksa da yerine piste kim çıkarsa çıktın üzerine spekülasyon yaratmadan önce Romain ile konuşmak istiyorum. Yani önümüzdeki günlerde doktorlardan yaralarının ne kadar kötü olduğunu öğrenecek sonra da ne yaptığımıza karar vereceğiz.”

“Romain aracı sürebilir ya da aksi olur; biz hazırız. Ne yapacağımızı biliyoruz."

Çeviri: Zeynep Temel