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Formula 1 Belçika GP

Haas, Ocon ile Monako'daki olayı görüşmüş

Haas patronu Ayao Komatsu, kontrat imzalamadan önce Esteban Ocon ile Monako'da Pierre Gasly ile yaşadığı teması görüştüğünü doğruladı.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, signs autographs for fans

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, signs autographs for fans

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gelecek sezon Haas F1 kadrosu tamamen değişecek; Esteban Ocon ve Oliver Bearman 2025 yılında takım için yarışacak.

Fransız pilot, Monako Grand Prix'sinde Alpine'den takım arkadaşı Pierre Gasly ile çarpışmasının ardından ağır eleştirilere maruz kalmıştı fakat Haas F1'in patronu Ayo Komatsu pilotlarla hiçbir zaman sorun yaşamadığını söylüyor.

Komatsu şöyle konuştu: "Oyunun kurallarının açık ve anlaşılır olması adına, pek çok şeyin netliğe ve güvene dayalı olduğunu düşünüyorum."

"Sanırım sorunlar, takım ve sürücü arasındaki güvenin kırılmasıyla başlıyor."

"Oldukça uzun bir süredir Formula 1'deyim. Burada çeşitli pozisyonlarda bulundum - yarış mühendisi, baş yarış mühendisi, mühendislik şefi ve şimdi de takım yöneticisiyim."

"Deneyimlerim, sürücülerle açık ve güvene dayalı bir ilişki kurmanın önemli olduğunu gösteriyor."

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu durumda herkes kendi çıkarlarını değil, takımın çıkarlarını düşünerek hareket etmeli. Bir yarış ya da tüm sezon için hedefler net şekilde belirlenmeli ve herkes oyunun kurallarını anlamalı. Tüm bunlar önceden kararlaştırılmışsa ve herkes arasında gerçek bir anlayış varsa, bir güven ortamı oluşacaktır."

"Böyle bir güven olduğunda, şahsen herhangi bir zorluk yaşamıyorum ve durum kontrolden çıkmıyor. Dolayısıyla endişelenmem için bir neden kalmıyor. Öyle olsaydı, bu sürücüleri seçmezdim çünkü onların takımın çıkarları doğrultusunda çalışmasını sağlamaktan sorumluyum."

"Oliver ve Esteban'ın da bu şekilde hareket edeceklerinden hiç şüphem yok."

Komatsu aynı zamanda Ocon ile sözleşme imzalamadan önce kendisiyle Monako'da meydana gelen olayı görüştüğünü doğruladı.

"Elbette bu hikayeyle de ilgilenilmesi gerekiyordu. Olay oldukça dikkat çekiciydi ve buna dikkat edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle Esteban'la bu konu üzerine bir görüşme yaptım ve ardından onu takıma davet etmeye karar verdim ve bu karardan memnunum."

"Böylesine deneyimli ve iyi bir sürücüye sahip olmamız benim için çok önemli."

"Aynı zamanda çok genç, kanıtlayacak şeyleri var ve projemize çok fazla inanıyor."

"Ocon'un yüzde 100'ünü vereceğinden hiç şüphem yok."

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