Haas, Ocon ile anlaşmaya yakın
Esteban Ocon, 2024 Formula 1 sezonunun ardından Haas'a geçmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Esteban Ocon, son beş yılı Alpine/Renault takımında yarışarak geçirdi ve sezon sonunda Fransız üreticiyle olan ilişkisini sona erdirecek.
Ocon'un bundan sonra ne yapacağı belirsizliğini koruyor fakat Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Fransız sürücünün Haas ile görüşme halinde olduğunu öğrendi.
Şu anda iki taraf arasında anlaşma bulunmuyor fakat kaynaklar görüşmelerin "ileri düzeyde" olduğunu ve anlaşmanın çok da uzak olmadığını öne sürüyor.
Ocon'un adı son dönemde Sauber ile de anılmıştı.
Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Ocon, Haas tarafından sunulan fırsatın şu anda kendisini "en çok ikna eden fırsat" olduğunu düşündü.
Konu hakkındaki kararın yakında, muhtemelen önümüzdeki birkaç haftalık dilimde verilmesi bekleniyor.
Böyle bir durumda Ocon'un Magnussen'in yerini alması bekleniyor çünkü diğer koltuğa büyük bir sürpriz olmazsa Oliver Bearman geçecek.
Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marquez, 2025'te Ducati fabrika takımına geçecek, Martin İtalyan üreticiden ayrılacak!
Ricciardo, RB koluğunu koruyabilir
Haas, Ocon ile anlaşmaya yakın
Martin, İtalya GP'de liderlik savaşı olmamasını lastik basıncı kuralına bağlıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar