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Haas, Ocon ile anlaşmaya yakın

Esteban Ocon, 2024 Formula 1 sezonunun ardından Haas'a geçmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team, in the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Esteban Ocon, son beş yılı Alpine/Renault takımında yarışarak geçirdi ve sezon sonunda Fransız üreticiyle olan ilişkisini sona erdirecek.

Ocon'un bundan sonra ne yapacağı belirsizliğini koruyor fakat Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Fransız sürücünün Haas ile görüşme halinde olduğunu öğrendi.

Şu anda iki taraf arasında anlaşma bulunmuyor fakat kaynaklar görüşmelerin "ileri düzeyde" olduğunu ve anlaşmanın çok da uzak olmadığını öne sürüyor.

Ocon'un adı son dönemde Sauber ile de anılmıştı.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Ocon, Haas tarafından sunulan fırsatın şu anda kendisini "en çok ikna eden fırsat" olduğunu düşündü.

Konu hakkındaki kararın yakında, muhtemelen önümüzdeki birkaç haftalık dilimde verilmesi bekleniyor.

Böyle bir durumda Ocon'un Magnussen'in yerini alması bekleniyor çünkü diğer koltuğa büyük bir sürpriz olmazsa Oliver Bearman geçecek.

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Esteban Ocon, Alpine F1 Takımı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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