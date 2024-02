Haas, neden 2024'e şimdiden geri adım atarak başlayacak?

2024 Formula 1 sezonu, takım patronu Guenther Steiner ve teknik direktör Simone Resta'nın ayrılmasıyla Haas için bir değişim dönemi olacak.

İlerleme kaydedilmemesinden memnun olmayan takım sahibi Gene Haas baltasını salladı ve Guenther Steiner'i görevden aldı. Yeni patronu Komatsu'yu teknik programda kapsamlı bir revizyona gitmesi ve daha mühendislik odaklı bir yaklaşım benimsemesi için görevlendirdi.

Haas, Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in 2024'te kullanacağı VF-24'ün renk düzenini tanıtırken, Komatsu da Haas'ın nerede yanlış yaptığına ve bir sonraki adımı atmak için neden kısa vadeli acılara göğüs germesi gerektiğine dair görüşlerini açıkladı.

Kısmen lastiklerin aşırı ısınması nedeniyle tek turdaki hızlarını sürekli yarış performansına dönüştüremeyen Haas, geçen yıl eylül ayındaki ABD Grand Prix'sinde bir çare bulmak amacıyla konsept değişikliğine gitmeye karar verdi. Yeniden geliştirilen bu araç iyi sonuçlar vermedi. Sadece takımlar şampiyonasında sonunculuğa düşüşünü durdurmakta başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda takımı kritik bir dönemde 2024 araç programını durdurmak zorunda bıraktı.

Komatsu'nun Bahreyn'de Haas'ın 'sonuncu olmasa bile son sıralarda yer almasını' beklemesi onlar için ödenmesi gereken büyük bir bedeldi. Ancak Komatsu, bu deneyin 2024'te daha büyük sorunlardan kaçınmak için gerekli olduğunu söylüyor.

Komatsu, "VF-24 ile ilgili ilk beklentilerimiz konusunda gerçekçiyiz."

"Bahreyn'de ilk kez piste çıkarken, sonuncu olmasak bile, hala sıralamanın sonlarına doğru olacağımızı düşünüyorum. Lansmana özel aracımızın Bahreyn'de yeterince hızlı olamamasının nedeni burada çalışanlarımızın kalitesi değil, geç başlamamız ve Austin güncellemesini yapmak için iki ay ara vermemiz."

"Yapılması gereken büyük bir çalışmaydı ve VF-24 gelişimimizi geciktirdi. Ancak bunu yapmamış olsaydık ve sezon öncesi testlerinde büyük bir sürprizle karşılaşsaydık, bu bize çok zarar verirdi. Bu dengeyi bulmak oldukça zordu. Austin paketini yapmak, VF-24 lansman aracının olabileceği kadar gelişmiş olmayabileceği anlamına geliyor, ancak aynı zamanda şimdi piste koyduğumuz şeye daha fazla güveniyoruz."

"Bahreyn'deki lansman aracımızın dikkatleri üzerine çekmeyeceği konusunda hepimiz gerçekçiyiz. Ancak konsantrasyonumuz ve odak noktamız VF-24 ile çalışmak, aracı anlamak ve ardından aracı geliştirmek için doğru yolu tanımlamak." dedi.

Son yıllarda Haas'ın güçlü bir başlangıç yapma ancak daha sonra F1'in geliştirme savaşında geride kalma eğilimi vardı. Komatsu'nun modernize edilmiş teknik süreçler ve personel değişikliği ile tersine çevirmeyi umduğu bir diğer konu da bu.

Andrea De Zordo, Resta'nın yerine baş tasarımcılıktan teknik direktörlüğe terfi etti ve Komatsu'nun yeni bir baş tasarımcıyı içeriden terfi ettirmesi bekleniyor.

Ayrıca, eski Araç Performans Grubu Başkanı Damien Brayshaw'ı, daha geniş bir görev alanına sahip olması ve araç performansı, pist kenarı mühendisliği ve aero ekipleri arasındaki iletişimi iyileştirmesi için yeni oluşturulan Performans Direktörü pozisyonuna atadı.

Komatsu, "Sanırım pek çok kişi aynı şeyi hissediyordu. Bu ekibin nereye gittiğini, nasıl gelişeceğini kimse bilmiyordu."

"Net bir hedefe, vizyona, iletişime ve orada olması gerekmeyen bazı engelleri kaldırmaya ihtiyacımız var. Herkesin neyle karşı karşıya olduğunu, bu ekibin nasıl ilerlediğini ve nasıl yarışacağımıza dair yaklaşımımızı anlaması gerekiyor."

"Sürücüler de daha güçlü bir rol oynayacak. Geçen yıl, aracın zayıf yönlerinin ne olduğu konusunda anlayışları netti. Ancak bunu araç geliştirme programımıza yansıtamadık. Ekipte yaptığımız değişikliklerle, hiçbir şeyin kaybolmaması için sürücülerimizin gelişim yollarının döngüsünde daha fazla yer almasıyla bu sorunu çözmeyi hedefliyoruz." dedi.

Komatsu, Haas'ın 2024'e zorunlu olarak geri adım atarak başlayacağına inanırken, yaptığı değişikliklerin daha sağlam bir geliştirme yoluna dönüşeceğine inanıyor. Tıpkı Andrea Stella'nın 2023'ün başında McLaren teknik ekibini değiştirmesinin yaz aylarında etkileyici bir gelişim eğrisine yol açması gibi.

Team members of the Haas F1 Team with the Haas VF-23 in the pit lane

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images