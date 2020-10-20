Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
52 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler
Önceki
Formula 1 / Analiz

Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

paylaşım
yorumlar
Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1'deki gelişim mücadelesinde büyük ölçüde ön sıra takımlarına odaklanılıyor olsa da, arka sıralarda yer alan takımlar da yaptıklarıyla büyüklere ilham verebilir.

En son arka kanat  trendinde tam olarak bu oldu ve son olarak Alfa Romeo olmak üzere birçok takım, ilk olarak Haas tarafından bulunan ve daha sonra Mercedes ve Red Bull tarafından da kullanılan çözüme geçiş yaptı.

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail
Ferrari SF90 rear wing detail

2020'ye girerken Red Bull dışında tüm takımlar, yere basma gücü ve sürüklenme arasında daha iyi bir denge bulabilmek için arka kanadın dış plakasına odaklandılar.

Takımların çoğu, arka kanadın kenar plakasında kesikler kullandı ve ve bu kesikler aşağı sarkıt halinde oldu.

Tasarımcıların yapmak istediklerine göre bunların boyutu ve şekli değişebildi. Bunlara paralel olarak kenar plakasının dış yüzeyine kıvrımlı yüzey kanatçıkları eklendi ve böylece ortaya çıkan basınç bölgesi daha kullanışlı akış yapılarına böldü.

Haas F1 Team VF-19 rear wing detail
Red Bull Racing RB16 rear wing endplate

Bu bölgede daha kapsamlı çözüm kullanan ilk takım Haas olmuştu. Kenar plakasındaki sarkıtların üzerinde kıvrımlı 3 parça kesik kullanıldı.

Red Bull onlardan ilham aldı ve Steiermark GP hafta sonunda benzer bir tasarıma geçiş yaptı. O yarıştan sonra takım, pistin gereksinimlerine göre bu tasarımı bazen aracına ekledi, bazen ise kaldırdı.

Mercedes AMG F1 W11 rear wing
Ferrari SF1000 rear wing endplate Russian GP

Mercedes, Haas'ın tasarımına dikkat ederek, kenar plakasının alt yüzeyindeki sarkıtların alt kısmına kuyruk şeklinde bir alt bölüm ekledi.

Mercedes'in bu uygulaması da Racing Point, Alfa Romeo ve Ferrari'nin yaptığı değişikliklere ilham verdi. Onlarda da kenardaki sarkıtlar alttan bağlanıyor ancak sarkıtlar, kuyruk bölümünün çok uzağında yer almıyor.

Alfa Romeo Racing C39 rear end plate
Alfa Romeo Racing C39 rear old end plate

Alfa Romeo'nun yukarıdaki tasarımlarında, kenar sarkıtlarının alttan birbirlerine nasıl bağlandığını açık bir şekilde görebilirsiniz.

 

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"

Önceki haber

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Giorgi Piola

Çok Okunanlar Bugün

Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

Russell: “Pist limitleri, Portimao’da bir sorun olacak”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: “Pist limitleri, Portimao’da bir sorun olacak”

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"

Le Mans'ın ardından Miller'in şampiyonluk umutları tükenmiş
MotoGP MotoGP / Son dakika

Le Mans'ın ardından Miller'in şampiyonluk umutları tükenmiş

Racing Point, 2020 Mercedes süspansiyonuna geçişi savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, 2020 Mercedes süspansiyonuna geçişi savundu

Son Haberler

Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?
F1 Formula 1 / Analiz

Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

1s
2
Formula 1

Russell: “Pist limitleri, Portimao’da bir sorun olacak”

3
Formula 1

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!

4
Formula 1

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"

5
Formula 1

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”

Son Haberler

Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?
F1

Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"
F1

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!
F1

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”
F1

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”

Russell: “Pist limitleri, Portimao’da bir sorun olacak”
F1

Russell: “Pist limitleri, Portimao’da bir sorun olacak”

Son Videolar

Ferrari F2004 vs Mercedes W11 05:05
Formula 1

Ferrari F2004 vs Mercedes W11

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi? 06:57
Formula 1

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi?

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı 12:31
Formula 1

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi 07:42
Formula 1

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:32
Formula 1

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.