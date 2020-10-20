Haas F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

En son arka kanat trendinde tam olarak bu oldu ve son olarak Alfa Romeo olmak üzere birçok takım, ilk olarak Haas tarafından bulunan ve daha sonra Mercedes ve Red Bull tarafından da kullanılan çözüme geçiş yaptı.

2020'ye girerken Red Bull dışında tüm takımlar, yere basma gücü ve sürüklenme arasında daha iyi bir denge bulabilmek için arka kanadın dış plakasına odaklandılar.

Takımların çoğu, arka kanadın kenar plakasında kesikler kullandı ve ve bu kesikler aşağı sarkıt halinde oldu.

Tasarımcıların yapmak istediklerine göre bunların boyutu ve şekli değişebildi. Bunlara paralel olarak kenar plakasının dış yüzeyine kıvrımlı yüzey kanatçıkları eklendi ve böylece ortaya çıkan basınç bölgesi daha kullanışlı akış yapılarına böldü.

Bu bölgede daha kapsamlı çözüm kullanan ilk takım Haas olmuştu. Kenar plakasındaki sarkıtların üzerinde kıvrımlı 3 parça kesik kullanıldı.

Red Bull onlardan ilham aldı ve Steiermark GP hafta sonunda benzer bir tasarıma geçiş yaptı. O yarıştan sonra takım, pistin gereksinimlerine göre bu tasarımı bazen aracına ekledi, bazen ise kaldırdı.

Mercedes, Haas'ın tasarımına dikkat ederek, kenar plakasının alt yüzeyindeki sarkıtların alt kısmına kuyruk şeklinde bir alt bölüm ekledi.

Mercedes'in bu uygulaması da Racing Point, Alfa Romeo ve Ferrari'nin yaptığı değişikliklere ilham verdi. Onlarda da kenardaki sarkıtlar alttan bağlanıyor ancak sarkıtlar, kuyruk bölümünün çok uzağında yer almıyor.

Alfa Romeo'nun yukarıdaki tasarımlarında, kenar sarkıtlarının alttan birbirlerine nasıl bağlandığını açık bir şekilde görebilirsiniz.