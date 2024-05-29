Haas, NASCAR takımını kapatıyor, F1 takımında değişiklik yok
Haas, 2024 yılının ardından NASCAR takımını kapatma kararı almış durumda fakat Formula 1 ekibi aynı şekilde devam edecek.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ortak bir açıklama yayınlayan takım yetkilileri, NASCAR serisindeki Stewart-Haas takımının mevcut sezonun sonunda kapanacağını doğruladı.
Haas aynı zamanda Formula 1'deki programın da aynı kalacağını açıkladı.
2009 yılından yana mevcut haliyle faaliyet gösteren Amerikalı ekip, bu süre zarfında Cup serisinde 69 yarış ve iki pilotlar şampiyonluğu kazandı.
NASCAR Xfinity Serisinde ise 25 yarış galibiyeti ve bir sürücüler şampiyonluğu elde etti.
Açıklamada şöyle denildi: “Stewart-Haas Racing'i 2024 sezonunun sonunda kapatmak gibi zor bir karar aldık"
"Yarış, tam bir özveri, muazzam kaynaklar ve herkesten daha iyi olmak için her gün çaba gerektiren zorlu bir spor."
"Başarılı olmak için tüm bu faktörlere ihtiyaç var."
"Kişisel ve iş hayatımızda bayrağı devretme zamanının geldiği bir noktaya ulaştık."
Ryan Preece, Stewart-Haas Racing, HaasTooling.com Ford Mustang
Fotoğraf: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images
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