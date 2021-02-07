Haas, motorların dondurulması konusunda Red Bull'u destekliyor!

Honda'nın 2021 sonrası sporda çekilme kararı almasının ardından Red Bull, farklı bir üreticiye geçmek yerine Japon üreticinin güç ünitelerini bağımsız olarak kullanmaya devam etmek istiyor.

Takımın elinde güç ünitesini geliştirecek kaynak veya altyapı olmadığı için bu üniteyi kullanabilmeleri için tek şansları ise motorların gelişimini dondurmak.

Formula 1'in 11 Şubat'ta bu konuda bir oylama yapması ve motorların gelişimini 2025'e kadar dondurması bekleniyor.

Ferrari motoru kullanan Haas'ın takım patronu Gunther Steiner da güç ünitelerinin dondurulması konusunda Red Bull'a destek veriyor.

RTL ile olan özel röportajında Steiner, "Açıkçası ben motorların dondurulmasından yanayım çünkü şu an her zaman aynı kişinin kazandığını görüyoruz. Bu, tablonun değişmesini sağlayabilir."

"Mercedes şimdiye kadar süper bir iş çıkardı. Bunu asla eleştirmek istemiyorum ama sporu rekabetçi tutmamız gerekiyor, her zaman aynı kişi kazanırsa sıkılırız. Tatsız olur... Niki Lauda öyle derdi."

"Önemli olan seyircilere iyi bir gösteri sunmamız çünkü onlar olmadan hiçbir yere varamayız. Burada kendimiz için ve seyirciler için yarışıyoruz."

"İnsanlara karşı dürüst kalmamız gerekiyor. Bence hepimiz 'iki adım ileri gitmek için bir adım geri gitmeliyiz' diyecek kadar olgunuz." dedi.