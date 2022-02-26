Haas, motorda yağ sızıntısı yaşamış

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Haas, son günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle büyük oranda etkilenmiş durumda.

Çünkü takımın ana sponsorluğunu Rus Uralkali firması yapıyor ve perşembe akşamı tüm logoların araçtan kaldırılmasına karar verildi.

Takım tüm gece bununla uğraştı ve ertesi sabah yeni aracı piste çıkardıklarında, mekanik bir problem olduğu anlaşıldı.

Nikita Mazepin, dokuz turun ardından araçtan inerken, takımın yaptığı incelemelerde bir yağ sızıntısı keşfedildi.

Motordaki bu sızıntıya karşı uygulanan ilk çözüm fayda etmedi ve takım son test gününü erken kapattı.

Gunther Steiner bunun ideal bir durum olmadığını kabul ediyor.

Steiner şöyle dedi: "Bugün maalesef sadece dokuz tur atabildik çünkü motordaki yağ sistemi ile ilgili bir sorunumuz vardı."

"Gün içinde çözemediğimiz bir sızıntı vardı, bu yüzden pek fazla tur atamadık."

"Testin geri kalanı hakkında konuşursak, ilk gün pek parlak geçmedi diyebilirim ancak ikinci günde iyi şekilde hazırlandık ve yeterince şey öğrendik. İkinci gün aslında çok iyiydi ve çok şey öğrendik"

"Üç günlük testimiz vardı fakat biz, gerçek anlamda sadece bir taneye sahiptik."

"Bence iyi bir ilerleme kaydettik. Artık Bahreyn'e hazırlanmamız lazım. Elimizde bilgiler var. Ne yapacağımızı biliyoruz ve bunu halledeceğiz."

"Umarım Bahreyn'de herhangi bir problem yaşamayız."

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images