Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor

Her iki Haas pilotu da ilk seansta yaşadıkları motor sorununun ardından sadece birkaç tur atabildiler ve motor değişikliği nedeniyle ikinci seansın da büyük kısmını kaybettiler.

Haas takım patronu Gunther Steiner, "Hayal kırıklığı yaratan bir gün oldu. İki motor arızası nedeniyle ilk seansta kurulum turu dışında herhangi bir tur atamadık. Bugün için iyi olan tek şey, çocukların aracı bir araya getirme konusunda harika bir iş yapmalarıydı." dedi.

Romain Grosjean 19. olduğu ikinci seanstan sonra şöyle dedi: "Takımdaki herkes, özellikle de mekanikerler için zor bir gündü. Sabah piste çıktıktan hemen sonra motor değişikliği yapmak zorunda kalmak, özellikle Spa gibi bir pist için mükemmel değil. En azından öğleden sonra piste çıkmayı başardık. Çocuklar harika bir iş yaptı. Araba çok kötü hissettirmedi. Açıkçası, zaman tablosunun en üstünde değiliz, ancak bir lastik setiyle tek bir zaman yaptıktan sonra anlaşılabilir bir şey. Sadece bir tur attıktan sonra Vettel'den sadece 0.2 saniye uzakta olmak fena değil. Araç gerçekten iyi hissettirdi, bu yüzden güzeldi. Ama burada düzlüklerde zorlanacağız. 15. ila 20. sıralar arasında yer alacağımızı düşünüyorum. Daha fazlasını beklemiyorum, ama umarım yanılıyorumdur.”

Kevin Magnussen de motor değişikliği yapmak zorunda kaldı ve ikinci seansta sonuncu oldu.

"Mükemmel bir gün değildi. İlk seansta piste çıkamadık ve güç ünitesini değiştirmek zorunda kaldığımız için ikinci seansta da vakit kaybettik."

"Hafta sonu için harika bir başlangıç değil, ama elbette yarın bunu telafi etmeye çalışacağız. Araç çok kötü hissettirmedi. C4 lastiğiyle sadece bir tur attık ve ilk turumuzdu. Daha fazlası gelecek. Yarın nerede olduğumuza bakacağız."

"Yarın yağmur yağarsa ve bugün diğerlerinin edindiği bilgilerin herhangi bir değeri kalmazsa, bundan faydalanabiliriz."