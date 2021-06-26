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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Haas Formula 1 Takım Patronu Gunther Steiner, Mick Schumacher'in aracındaki koltuğun yamuk olduğunu çaylak pilotun annesinden duyduğunu söyledi.

Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Schumacher, Steiermark GP öncesinde yaptığı açıklamada Haas F1 aracı içerisinde hafif yamuk oturduğunu söylemişti.

Bu durum ilk olarak, Schumacher'in vatandaşı Sebastian Vettel'le Fransa GP'de Haas'ın koltuğunu incelerken ortaya çıktı.

Bu sorun, Schumacher'in sürüşünü etkileyecek kadar ciddi değildi. Schumacher, alt serilerde de benzer sorunla karşılaşmıştı.

Buna rağmen Steiner, böyle bir sorunun varlığından haberdar olmadığını, konuyu Paul Ricard'da Corinna Schumacher'in gündeme getirdiğini söyledi.

Steiner, "Aslında bu sorunu ilk olarak Fransa'da annesi koltuğunda bir şeyler olduğunu söylediğinde öğrendim."

"Ona, 'Böyle bir şeyin farkında değilim' dedim ancak ardından farklı bir durum oluştu çünkü onun yeni bir koltuk isteyeceğini düşündüm. Ancak o, bunun aciliyetinin olmadığını söyledi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin and Mick Schumacher, Haas F1 in the drivers press conference

Sebastian Vettel, Aston Martin and Mick Schumacher, Haas F1 in the drivers press conference

Photo by: FIA Pool

Steiner, takımın bu sorunu çözerek Schumacher'i araçta mutlu etmek için yeni bir koltuk hazırlamaktan mutlu olacağını söyledi.

Steiner, "Onun tamamen düz oturduğunu düşünmüyorum. Belki bir baskı ya da bir şey olabilir. 45 derecelik açıyla oturmuyor ya da vücudu tam olarak kıvrılmıyor veya araç düz değil."

"Sebastian aracın içine bakınca olay biraz büyüdü ve ardından büyük bir hikaye ortaya çıktı. Bu konuda sorun yok." 

"Ancak annesi bana bu konuyu anlatana kadar böyle bir şey olduğunun farkında değildim, yani o kadar kötü olamaz. En kısa zamanda ona yeni bir koltuk hazırlayacağız çünkü bir tane istiyor. Doğru pozisyonu bulduğumuzda bunu yapacağız." dedi.

Schumacher, Vettel'in de annesiyle konuştuğunu ve hızlı bir şekilde yeni koltuğu alabilmesi için ona koltuğu kırma tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

Bu konu hakkında Vettel, "Bir hafta içerisinde yeni bir tanesini almak zor olurdu, bu yüzden her zaman benim tavsiyeme uymayın!" dedi.

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