Haas, Mick'in koltuk sorununu anne Schumacher'den öğrenmiş

Schumacher, Steiermark GP öncesinde yaptığı açıklamada Haas F1 aracı içerisinde hafif yamuk oturduğunu söylemişti.

Bu durum ilk olarak, Schumacher'in vatandaşı Sebastian Vettel'le Fransa GP'de Haas'ın koltuğunu incelerken ortaya çıktı.

Bu sorun, Schumacher'in sürüşünü etkileyecek kadar ciddi değildi. Schumacher, alt serilerde de benzer sorunla karşılaşmıştı.

Buna rağmen Steiner, böyle bir sorunun varlığından haberdar olmadığını, konuyu Paul Ricard'da Corinna Schumacher'in gündeme getirdiğini söyledi.

Steiner, "Aslında bu sorunu ilk olarak Fransa'da annesi koltuğunda bir şeyler olduğunu söylediğinde öğrendim."

"Ona, 'Böyle bir şeyin farkında değilim' dedim ancak ardından farklı bir durum oluştu çünkü onun yeni bir koltuk isteyeceğini düşündüm. Ancak o, bunun aciliyetinin olmadığını söyledi." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin and Mick Schumacher, Haas F1 in the drivers press conference

Photo by: FIA Pool