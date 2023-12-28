Haas mevcut sonuçlara rağmen iş modelini değiştirmeyecek

2022'de ileriye doğru iyi bir adım atan Haas, bu yıl yine geride kaldı ve sezonu son sırada tamamladı.

Amerikalı ekip, bundan ötürü 2023'ün sonunda en az para ödülü alan ekip oldu ve zaten bütçe sorunu yaşadıkları göz önüne alındığında takım için büyük darbe oldu.

Takım patronu Günther Steiner, bu durum hakkında yorum yapması istendiğinde şu yanıtı verdi: "Bunu telafi etmemiz gerekiyor."

"Yeni iş ortakları buluyoruz; bunlar mali kayıpları karşılamamıza yardımcı olacaklar. Fakat her halükarda ek finansman kaynakları bulmaya çalışmalıyız."

"Takımın harcamaları sadece gider olmamalı, yatırım olmalı - anahtar kelime bu. Ancak mevcut kaynakları nasıl yatırıma dönüştüreceğiz? Sonuçta yatırılan parayı hemen yarın geri alamazsınız; bu bir süreç gerektirecek. Buradaki soru yatırımların ne kadar etkili olacağı."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Pietro Fittipaldi, Haas VF-23

Haas, geçen yıl çok yavaş değildi fakat aracın hızı sadece sıralama turlarında ortaya çıkıyordu ve yarış temposunda çok fazla lastik aşınması vardı. Bu da kaçınılmaz olarak hızı etkiledi. Bu nedenle, Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen çok nadiren puan alabildiler.

Steiner The Race'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Herkes paramız olmadığı için aracı geliştirmediğimizi düşünüyor ama asıl sorun aracın performansını artırmayı başaramamış olmamız."

"Bunu çok geç fark ettik. Daha önce fark etmemiz gerekirdi."

Aynı zamanda takım, Ferrari ile yakın bir iş birliği içerisinde ve -kurallar dahilinde- alabileceği tüm parçaları İtalyan markadan alıyor.

Takım yakın zamanda bu konuda bir yaklaşım değişikliğine gitmeyecek fakat Gene Haas'ın daha fazla yatırım yapması gerektiği de ortada.

Steiner, "Şimdilik mevcut iş modeline bağlı kalmak bizim için en iyisi, çünkü eğer değiştirirseniz, bunu kademeli olarak yapmalısınız."

"Bizim yaşadığımız sorun, üretim çalışmalarımızı genişletmeye çalışırsak, bunun iyi sonuç vermeyeceği gerçeğinde yatıyor, çünkü ciddi değişiklikler yaparsanız, genellikle iki adım ileri gitmeden önce geri adım atmak zorunda kalırsınız."

"Kısa vadede aynı iş modelini sürdüreceğiz. Bunun artıları ve eksileri olacak. Örneğin, modelleri tam boyutun %60'ı oranında kullanmamızı sağlayacak bir rüzgar tünelimiz yok ve böyle bir tünel inşa etmek için 50 milyon dolar yatırım yapmak gerekiyor."

"Şu anda rüzgar tünelleri aktif olarak kullanılıyor, ancak bu sonsuza kadar böyle olmayacak."

"Gene Haas'ın Amerika'da zaten bir rüzgar tüneli var, ancak gerçek boyutlu modeller için tasarlandı ve ondan bir tane daha satın almasını istemek aşırıya kaçar."

"Ancak Ferrari'nin rüzgar tüneli oldukça iyi, yeteneklerini biliyoruz - öyleyse neden bir şeyleri değiştirelim ki?"

"Ürettiğimiz aerodinamik parçaların kalitesini arttırmak bizim için çok daha önemli."

"Yani sorun iş modeli değil. Bunun şampiyonluğu kazanmanızı sağlayacağını sanmıyorum ama beşinci sırayı almanız mümkün mü? Evet, çünkü bunu daha önce yaptık." dedi.