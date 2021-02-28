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Formula 1 / Son dakika

Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

Ekleyen:
, Editör

Haas takım sahibi Gene Haas, Formula 1'deki amaçlarının en iyi uydu takım olmak olduğunu ve bu nedenle tamamen kendi yapıları ile ilerlemek istediklerini söyledi.

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Haas: "Mercedes gibi olmak için burada değiliz"

Haas F1 Takımı, 2020 yılını markalar sıralamasında dokuzuncu sırada tamamladı ve Grosjean-Magnussen ikilisi ile geçirdikleri 4 sezonun ardından sürücü kadrosunda değişikliğe gitti. Amerikalı takım 2021 yılında çaylak olan Schumacher-Mazepin ikilisi ile sezona başlayacak.

Takım, 2019 yılını da dokuzuncu sırada tamamlayarak 2020 sezonuna geçmiş olsa da, 2019 sezonunda yaşanan şanssızlıklar nedeniyle Amerikalı takım, sıralamada kötü bir performans sergilemiş gibi duruyordu.

Ancak Ferrari güç ünitesinin yaşadığı performans kaybına ek olarak pandemi döneminin yaşattığı ağır ekonomik koşullar nedeniyle Haas, 2020'de net bir şekilde en yavaş ikinci araca sahipti.

Tüm bu zorluklara rağmen Gene Haas, takımının geleceği hakkında iyimser olduğunu ve yola devam etme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Haas'ın açıklamaları şu şekilde: "Gelecek konusunda iyimserim. Bu yılın zor geçeceğini biliyorum. Sonuçta temelde geçen yıl ile aynı araca sahip olacağız ve Ferrari'nin güç ünitesi geçen yılla benzer olacak. Bu yüzden rekabet anlamında bize avantaj getirmeyeceğini biliyoruz."

"Pozisyonumuzun her zaman Ferrari'nin üç veya dört sıra gerisinde olacağın farkındayız. Bu da bize nerede yarışabileceğimizi söylüyor. Yine de sorun değil, burası Formula 1, motor sporlarının zirvesi."

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"Mercedes motorlu ekiplerin hiçbirini yenemeyeceğimizi biliyoruz. Bu yüzden elimizdekini almalı ve sahip olduğumuz şeyden en iyi şekilde faydalanmayı öğrenmeliyiz, ki bu kötü bir şey değil."

"Olabilecek en iyi müşteri ekibi olmak istiyoruz. Bir yatırım almak ve Mercedes, Red Bull veya McLaren gibi olmak istiyor muyuz? Hayır. Çünkü her şeyden önce bütçe sınırı bunu yapmamıza izin vermez. Zaten yapamazsınız."

"Bu yüzden umut edebileceğimiz en iyi şey, temelde iyi bir müşteri ekibi olmak ve müşterisi olduğumuz Ferrari ile güçlü bir ilişkiye sahip olmak."

Bu iyimserliğin bir kısmı ise Haas'ın 2020'de her şeye rağmen devam etmesi, Ferrari güç ünitesinin yarattığı zorluğa rağmen birkaç puan alabilmesi nedeniyle ortada. Giderler azaltıldı ve takım daha verimli bir sistem yarattı, böylece takım sahibi Gene Haas da yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayarak sporda kalacağı sözünü verebilmiş oldu. 

Haas konu hakkında şunları söyledi: "Geçtiğimiz sene uluslararası pandeminin ortasına geldiğimizde Gunther (Steiner, takım patronu) ve ben, 'Evet, buna ne kadar fazla para harcamak istiyoruz?' sorusu üzerine bir anlaşmaya vardık."

"Ben aslında çok düşük bir bütçe ortaya koydum ve şunu söylemek gerekir ki daha az bütçeyle, daha fazla bütçe ortaya koyduğumuzdan daha fazla puan kazandık. Belki parayı çok fazla yemiş olabileceğimi düşünüyorum ve bazen tutumlu olarak, daha iyi sonuçlar alabilirsiniz."

"Bu yüzden her yerden kısıntı yaptık ve benim kendimi rahat hissettiğim bir bütçe elde etti, Gunther de bu aralık içerisinde çalışabileceğini söyledi."

"Odak noktamızı biraz değiştirdik, iyi destek sağlayan sürücülere sahibiz ve finansal olarak duruma baktığımızda oldukça stabil bir durumdayız. Benim de beklediğim şey tam olarak bu."

"Ortaya koyduğumuz kartlar ile beraber, sadece orada oturup burada el kazanamayız veya gelir elde edemeyiz. Bu nedenle şu anda oturup bekleyeceğiz ve geleceğin bize neler getireceğini göreceğiz."

Mick Schumacher, Haas VF-20

Mick Schumacher, Haas VF-20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20

Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yeni gelen ekonomik kuralların ardından Formula 1 takımları, hem kısa hem orta hem de uzun vadede yeni ekonomik modeller ortaya çıkarmak zorunda kaldılar. Artık sınırsız para harcanabilecek koşullar olmaması nedeniyle takımlar, ellerindekine göre hamle yapmak zorunda kalacaklar.

Her ne kadar Haas F1 Takımı hiçbir zaman sınırsıza yakın bir para ile mücadele etmemiş olsa da Gene Haas, yeni yaratılan iş modeli ve yakın gelecekte yarışmak için imza atmış olan önemli şirketlerden biri olması nedeniyle takımını sporda kararlı isimlerden biri olarak görüyor.

Haas aynı zamanda F1'deki geleceğin takım içerisinde mümkün olan yönetimi uygulamasıyla ve teknik partnerleri Ferrari ile iyi bir ilişki yakalamalarıyla alakalı olduğunu belirtti.

Amerikalı takım patronunun açıklamaları şu şekilde: "Duruma iş kısmından baktığınızda, Formula 1 bizim ismimizi duyurmamızda inanılmaz başarılı bir role sahip oldu. Bir parçası olmak için inanılmaz bir seri, çünkü Formula 1 gibi bir seri daha bulunmamakta, ayrıca içerisinde çok büyük bir heyecan da var."

"Yarışlara pek çok müşteri getirdik ve ben de umuyorum ki Formula 1, yarışlara heyecan ve prestij getirebilir, çünkü şu bir gerçek ki sporlar, pek çok insanın hayatlarında büyük bir etkiye sahip."

"Motor sporları neredeyse 120 senedir yapılmakta, bu nedenle bu da benim devam etmesini görmeyi ve bir parçası olmak istediğim bir şey."

"Ferrari, otomobil yarışları dünyasında büyük bir isim ve hem bu isimle hem de onlarla uyum içerisinde olmak harika. Ancak Ferrari'yi doğrudan yenebileceğimize dair herhangi bir beklentimiz yok, çünkü araçları her zaman bizim yapabileceğimizden daha iyi olacak. Bizim payımız bu ve bununla yaşamalıyız."

"Bu sayede bir iş kuruluyor, sporda bulunmanın eskisi kadar pahalı olduğu bir konumda değiliz. Bence bütçe sınırı ve Gunther ile yaptığım anlaşmalarla beraber, oldukça sürdürülebilir ve elimde bulunan tüm değerleri etkilemeyecek olan bir bütçe yaratabildik."

"Herhangi bir borç almak istemiyorum, bu nedenle ileri doğru giderken Formula 1'de istediğimiz kadar kalma fırsatımız var, ve benim de şu anda olmak istediğim nokta tamamen bu."

"2022 ve 2023'e doğru ilerlerken belki yeni kapılar açılacaktır. Belki bir şeyler olacaktır. Belki bazı büyük takımlar spordan ayrılacaktır."

"Otomobil endüstrisinin tamamen elektrikli olması, bazı araç üreticileri için çok can sıkıcı olacaktır, bu nedenle bir tanesinin ne zaman ayrılması gerektiğini hiçbir zaman bilemezsiniz ve belki de başka bir yerde başka fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden, kim bilir..."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Haas F1 Team
Editör Efe Kahya

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